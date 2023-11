Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) představil na tiskové konferenci připravovaná opatření vládní důchodové reformy. Jeho resort nyní návrhy posílá do meziresortního připomínkového řízení a počátkem příštího roku by se jimi měla zabývat vláda. Deník přináší odpovědi na nejdůležitější otázky týkající se plánovaných důchodových změn.

Důchodci. Ilustrační foto | Foto: Shutterstock

V jakém stadiu příprav je vládní důchodová reforma?

Ministerstvo práce a sociálních věcí dokončilo návrh reformy a odešle ji do meziresortního připomínkového řízení. Na přelomu letošního a příštího roku by měl být poté odeslán vládě. „Pro mě je cíl, abychom do konce července ukončili legislativní proces ve sněmovně,“ uvedl Jurečka. Poté by se novou legislativou zabýval Senát, aby první opatření mohla vstoupit v platnost od roku 2025.

Jak se změní doba odchodu do řádného důchodu?

Bude vycházet z předpokládané doby dožití. Lidé, kteří dosáhnou věku 50 let, by se měli s předstihem zhruba 15 let dozvědět, na kdy bude pro jejich ročník nastavena hranice odchodu do důchodu. Mezi jednotlivými ročníky by se důchodový věk měl zvyšovat nanejvýš o dva měsíce.

Jak se mají vyvíjet průměrné důchody v následujících letech?

Tempo růstu výměry nových důchodů se zpomalí. Důchody vyměřované v období let 2026 až 2036 by se měly v každém roce zvyšovat v průměru o 1 000 korun.

Promítne se budoucím důchodcům do výše jejich penze, zda vychovávali děti?

Novým opatřením bude takzvaný rodinný vyměřovací základ, který bude dobu, kterou rodič (obvykle matka) stráví na mateřské a rodičovské, oceňovat ve výši průměrné mzdy v daném roce. „Bude to výrazné ocenění všech těch, kteří se věnují péči o děti a na nějaký čas přerušují svoje kariéry a neroste jim adekvátně platové ohodnocení,“ uvedl ministr Jurečka. Rodinný vyměřovací základ pomůže k vyššímu důchodu také lidem, kteří pečují o osobu blízkou.

Bude se spolu s důchodem vypočítaným podle rodinného vyměřovacího základu vyplácet také letos zavedené výchovné?

Výchovné bude postupně nahrazeno zavedením rodinného vyměřovacího základu. Poté se bude vyplácet pouze rodičům se třemi a více dětmi. Nicméně všem důchodcům, kteří už nyní výchovné dostávají, bude přiznáno nadále až do konce jejich života.

Jak si budou moci manželé navzájem „vylepšit“ svůj důchod?

Pomůže jim sdílený vyměřovací základ manželů. V jednotlivých letech se jim sečte a zprůměruje výše jejich výdělků a z výsledku se jim oběma vytvoří stejný základ pro výpočet jejich budoucího důchodu. I kdyby se později rozvedli, bude se jim výsledek z tohoto společně počítaného období započítávat do důchodu.

Bude se do důchodu započítávat doba doktorského studia?

Ano, doba úspěšně dokončeného doktorského studia probíhajícího v době od 1. ledna 2010 po dobu tří až čtyř let se bude započítávat jako náhradní doba pojištění, avšak pouze v rozsahu 80 procent.

Jak se u některých seniorů změní způsob krácení penze v případě předčasného odchodu do důchodu?

V případě, že budou mít žadatelé o předčasný důchod odpracováno 45 a více let, bude se jim důchod krátit jen o polovinu méně než ostatním lidem odcházejícím do předčasného důchodu.

Změní se do budoucna minimální procentní výměra důchodů?

Minimální procentní výměra důchodu, která nyní činí 770 korun a v této výši setrvává už od roku 1996, bude nahrazena novým parametrem. Bude se jednat o deset procent průměrné mzdy. Protože základní výměra důchodu činí 10 procent průměrné mzdy, bude nově základní výměra spolu s procentní výměrou činit minimálně 20 procent průměrné mzdy.

Kdy se rozhodne, které skupiny náročných profesí budou mít možnost odcházet do důchodu dříve než ostatní?

Tuto možnost stát přislíbil zdravotnickým záchranářům a hasičům, kteří mohou jít do důchodu o pět let dříve než ostatní bez krácení důchodu. Zaměstnavatelé za ně ale musejí odvádět vyšší pojistné. Nyní se vybírají další profese a parametry jejich penzí. Návrh by měli úředníci podle Jurečky připravit na přelomu letošního a příštího roku, poté bude doplněn k už navrženým opatřením penzijní reformy.

Které věkové skupiny obyvatel ovlivní navrhovaná reforma důchodů?

Lidí starších 65 let se změny systému důchodů nedotknou. Věková kategorie mezi 55 a 65 lety pocítí postupné zvýšení důchodového věku o několik měsíců i mírné zpomalení výše růstu nových důchodů. Komu je nyní mezi 45 a 55 lety, může očekávat odchod do důchodu zhruba kolem 66 let a snížení náhradového poměru na úroveň asi 38 procent průměrné mzdy.

Pro koho bude navrhovaný způsob výpočtu důchodu výhodnější?

K vyšším důchodům než dosud by měla změna pomoci zejména lidem, kteří vychovali děti, obzvlášť pokud jich bylo více. Více peněz by tak měla přinést zejména ženám, které strávily řadu let péčí o malé děti. Odborníci oceňují také myšlenku společného vyměřovacího základu partnerů. „Ta je na tom podle mě nejlepší, ale musela by se zavádět důsledně,“ uvedl už dříve pro Deník někdejší premiér a guvernér ČNB Jiří Rusnok. Pro manžele by podle jeho názoru byl společný vyměřovací základ správný automaticky, nikoli jen dobrovolně, jak je to v návrhu.