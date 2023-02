„Chci slyšet, jak k tomu ministerstvo a vláda přistoupily, co za možnosti zvažovaly a jaké výsledky z toho vyšly. Je důležité mít informace o tom, zda to je jediné možné a nejlepší řešení. Rád bych slyšel vyjádření Mariana Jurečky a budu o tom také hovořit se svými poradci. Nejsem proto nyní schopen říct, zda zákon podepíšu,” prohlásil zvolený prezident Petr Pavel .

Pracující důchodci přestanou platit pojistné. Jejich mzdy se zvýší

Vláda chce prosadit jiný valorizační mechanismus, který by platil pro červnovou výplatu penzí. Místo původních 34,4 miliardy by to státní kasu stálo 15 miliard. Fixní zvýšení pro všechny důchody bude činit 400 korun a procentní výměra vzroste o 2,3 procenta. Místo 1770 korun navíc by senioři dostali 750 korun. Zákon by musel být schválen do 21. března včetně eventuálního přehlasování veta prezidenta Petra Pavla.

Farský jen externě

Zvolený prezident také sdělil, že bývalý poslanec a místopředseda STAN Jan Farský nebude vést jeho politický odbor. „Zvažovalo se pouze jeho působení jako externího poradce,“ upřesnil.

Jméno šéfa klíčového hradního úseku Petr Pavel oznámí za týden. Je pravděpodobné, že vymění všech jedenáct vedoucích odborů v Kanceláři prezidenta republiky. „To jsou jmenované funkce a je logické, že by je měli zastávat lidé, v něž mám důvěru,“ řekl Pavel ČT.

Reforma penzí? Vláda s námi o ničem nejedná, míní odbory. Zvažují protesty

Na otázku Deníku, zda by podle něj měl rezignovat guvernér ČNB Aleš Michl, pokud by od Národního bezpečnostního úřadu nezískal prověrku na stupeň přísně tajné, o kterou zažádal loni v květnu, zvolený prezident odpověděl: „Nevím, zda potřebuje prověrku na tento stupeň, ale je důležité, aby měl tu, která je na funkci vyžadována. Odvolání guvernéra je velmi komplikovaná věc a vůbec bych o tom nechtěl spekulovat.“

Michlův předchůdce Jiří Rusnok v Otázkách Václava Moravce v neděli uvedl, že prověrku měli všichni guvernéři a nedovede si představit, že by v čele ČNB stál člověk bez prověření. On sám nejpřísnější prověrku získal asi za čtyři měsíce.