Jen týdny zbývají opozdilcům, aby si zažádali o vyplacení peněz z někdejšího II. pilíře důchodového spoření. Ten vznikl před deseti lety a o tři roky později byl zrušen. Většina z jeho účastníků si pak zažádala o proplacení peněz. Zbývající by tak ve vlastním zájmu měli učinit co nejdříve.

Jen týdny zbývají opozdilcům, aby si zažádali o vyplacení peněz z někdejšího II. pilíře důchodového spoření | Foto: Shutterstock

Neudělají-li to do konce letošního roku, peníze propadnou státu. Finanční správa dosud eviduje 908 účastníků II. důchodového pilíře, kteří si stále nepožádali o naspořené peníze v celkové sumě 3,78 milionu korun. Obvykle jde jen o minimální zůstatek ve výši do 200 korun.

„Najdou se ale i případy přesahující sto tisíc korun. Propadnutí takové částky by jejich majitele po Novém roce určitě mrzelo,“ uvedla generální ředitelka Finanční správy Simona Hornochová.

Peníze pošlou do měsíce

O peníze lze zažádat přes webovou aplikaci Finanční správy anebo zasláním vyplněného formuláře z jejího webu. Zpět je zájemci dostanou do 30 dní po zaslání žádosti. Kdo si není jistý, zda má na tyto peníze nárok, může se informovat přímo u svého územního pracoviště Finanční správy.

„Pracovníci finančních úřadů individuálně kontaktovali všechny účastníky II. pilíře, na které mají kontakt, například díky tomu, že v minulosti podávali daňové přiznání,“ sdělila Klára Křehlová z Generálního finančního ředitelství.

Šetříte málo. Důchodci přijdou o příspěvek na spoření, ostatní musí zvýšit vklad

Podle Jany Jáčové z firmy UOL Účetnictví na tyto úspory obvykle zapomněli lidé s vysokými příjmy, jimž administrativu vyřizovaly mzdové účtárny velkých firem. „My účtujeme spíš pro malé firmy a naši klienti to chtěli jen zcela výjimečně. Z několika tisíc klientů by se tehdejší zájemci dali spočítat na prstech rukou,“ popsala Jáčová.

Dobrovolný nástroj na spoření na stáří přitom podle ní nyní Česku chybí. Jeho výhodou bylo, že lidé už nemuseli uzavírat žádná další podobná pojištění, navíc vše zařídila účtárna. „U nás to bohužel funguje takhle, že se i takové dobré věci kvůli populismu rychle ruší,“ dodala Jáčová.

Co byl II. pilíř penzí:



- byl spuštěn v roce 2013 a po třech letech zrušen

- lidé v něm spořili peníze na stáří u soukromých penzijních společností, jež jim měly vložené prostředky zhodnotit

- vstup do pilíře byl dobrovolný, potom z něj ale už nešlo vystoupit

- zaměstnavatelé do něj platili tři procenta odvodů, další dvě procenta přidali ze svého spořící zaměstnanci

- v případě úmrtí neměly peníze propadnout státu, ale získat je měli dědicové střadatele

- do druhého pilíře si ukládalo peníze celkem 83 tisíc lidí, kteří do něj odvedli celkově částku 3,45 miliardy korun

- pokud si po jeho zrušení zažádali, dostali vložené peníze zpět

- dosud v systému zůstávají celkem asi čtyři miliony korun od tisícovky vkladatelů

- jestliže lidé o jejich proplacení nepožádají do konce letošního roku, peníze propadnou státu