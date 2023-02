Odchod do penze: Padesátníci získají nárok v 66 letech, navrhuje ministerstvo

ČTK

Dnešní padesátníci půjdou do důchodu v 66 letech. Čtyřicátníci budou mít nárok na důchod v 67 letech a lidé staří 34 let a méně půjdou do penze v 68 letech. Zjistila to Česká televize z materiálu ministerstva práce a sociálních věcí dohodnutého na koaliční radě minulý týden. Nyní je věk pro odchod do penze 64 let.

Ilustrační snímek | Foto: ČTK