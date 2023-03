Vzhledem k častým valorizacím vede rychlý růst inflace v posledních měsících k růstu průměrného důchodu. Zatímco ještě loni v prosinci činila průměrná starobní penze 18 061 korun, nyní dosáhla hodnoty 19 440 korun. Po vládou plánované červnové valorizaci dokonce podle ministerstva práce a sociálních věcí průměrný důchod poprvé přesáhne hranici 20 tisíc korun.

Po vládou plánované červnové valorizaci podle ministerstva práce a sociálních věcí průměrný důchod poprvé přesáhne hranici 20 tisíc korun | Foto: Profimedia

Současně s tím roste rychle poměr mezi průměrným důchodem a průměrnou mzdou. Zatímco ještě před čtyřmi lety jeho hodnota činila jen 39 procent, v létě by měl dosáhnout 50 procent. Průměrný důchod by tedy měl dokonce vyšplhat na polovinu výše průměrné mzdy.

Proč tento poměr právě nyní roste tak rychle? Do valorizací se totiž promítá aktuální ekonomický vývoj, a sice růst cen a mezd. Poměr mezi důchodem a průměrnou mzdou jde rychle nahoru v případě, že rychleji rostou ceny zboží. „Pokud dojde k vyššímu růstu mezd, než tomu bude u cen, což lze očekávat, bude tento poměr v nejbližších letech postupně klesat,“ uvedl mluvčí ministerstva práce a sociálních věcí Jakub Augusta.

Kdo to zaplatí

Znamená ale takto rychle rostoucí výše průměrného důchodu pro společnost skutečně dobrou zprávu? „Z pohledu důchodců to určitě dobrá zpráva je, protože zatím jim narostl důchod podobně jako inflace. Z pohledu toho, kdo bude platit ty dluhy, to asi dobrá zpráva není,“ prohlásil ekonom z Institutu pro demokracii a ekonomickou analýzu Filip Pertold.

Starobních důchodců totiž stále přibývá a mladších lidí, kteří na jejich důchody v průběžném důchodovém systému přispívají, naopak ubývá. Systém se tak dostává do stále větší nerovnováhy, a stát na něj proto musí čím dál víc doplácet. Pokud rostou důchody rychleji než mzdy, bude se deficit rozpočtu zvyšovat. „Protože z mezd se odvádějí peníze na důchodové pojištění, tak dramaticky rostou rozpočtové výdaje,“ připomněl Pertold.

Podle údajů České správy sociálního zabezpečení z prosince loňského roku bylo v Česku 2,37 milionu důchodců. Průměrný nebo ještě vyšší důchod by přitom podle ministerstva práce a sociálních věcí zřejmě měla pobírat v druhé polovině letošního roku většina z nich. „V závislosti na konečné podobě zvýšení v červnu letošního roku je možné odhadnout, že počet příjemců starobních důchodů, jejichž celkový příjem z důchodu bude vyšší než 20 tisíc korun měsíčně, by se mohl pohybovat někde mezi 1,4 a 1,6 milionu osob,“ uvedl mluvčí Augusta.

Kteří lidé takový průměrný důchod zřejmě dostanou? Podle Augusty by kupříkladu lidé vydělávající nyní průměrnou mzdu ve výši 43 322 korun, kterým bude starobní důchod přiznán letos, měli mít důchod 20 141 korun. Týkalo by se to lidí, kteří za sebou mají už 44 let pojištění, což je u tohoto ukazatele průměrná pozorovaná doba.

Kdo však bude mít vyměřovací základ na úrovni současné minimální mzdy, tedy ve výši 17 300 korun, může při stejné době pojištění očekávat pouze 15 548 korun. „U osob, které ve větším rozsahu vychovaly děti, je potom třeba k těmto částkám přičíst výchovné ve výši 500 korun za každé dítě,“ podotkl Augusta.

Předčasný důchod byl hit

Zatímco nynějším důchodcům rostou penze rychle, horší to podle sociologa společnosti PAQ Research a člena Národní ekonomické rady vlády Daniela Prokopa budou mít budoucí penzisté. Tedy ti, kteří do důchodu půjdou letos nebo v příštím roce. „Jejich důchody budou nižší a zároveň budou další čtyři, pět let nižší i valorizace,“ obává se Prokop. Kvůli aktuálním výhodám vyššího důchodu ostatně koncem loňského roku do předčasného důchodu zamířilo mnohem více lidí než obvykle.

Vládní návrh na úpravu valorizace totiž počítá s tím, že by se od června měl průměrný důchod zvýšit místo předpokládaných 1 770 korun podle inflace už pouze o 760 korun. Přes odpor opozičních stran to sice schválila sněmovna, výbory Senátu ale změnu nepodpořily.

Kdyby novelu Senát neschválil, ohrozilo by to její včasné přijetí. „Schvalovací proces nemůžeme ovlivnit. Ministerstvo se připravuje na všechny alternativy,“ dodal před středečním hlasováním Augusta. Snížení červnové valorizace důchodů ale senátoři nakonec schválili, novelu podpořilo 48 ze 72 přítomných členů. Projednávání trvalo pět a čtvrt hodiny.

Návrh ještě posoudí nastupující prezident Petr Pavel, který slíbil stanovisko zveřejnit v pátek.