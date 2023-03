„Reagujeme na situaci, kterou nikdo nepředpokládal a ani ji nemohl očekávat,“ vysvětlil premiér Petr Fiala (ODS) v živé debatě Deníku . „ Valorizace by byla vysoko nad všechna původní očekávání, a kdybychom nic neudělali, tak se dostaneme do velkých rozpočtových problémů a taky porušíme principy mezigenerační solidarity,“ řekl Fiala.

Podle původních odhadů a prognóz se valorizace měla pohybovat celkově do dvaceti miliard korun, důchodcům by se přilepšilo o 700 až 900 korun. To ale změnila vysoká inflace. „Realita ale byla nakonec taková, že by to bylo 1800 a náklady by se pohybovaly okolo 34 miliard,“ vypočítal Fiala.

Kromě další „sekery“, kterou by valorizace zaťala do rozpočtu, obhajuje návrh premiér i kvůli solidaritě mezi skupinami obyvatel. Průměrný důchod v polovině roku bude dvacet tisíc korun a podle premiéra se tak zlepšuje poměr penze vůči průměrné mzdě.

„Kdybychom v tom pokračovali dál, začneme porušovat něco, čemu se říká mezigenerační solidarita. Penze jsou jediné, kde se plně kompenzuje inflace, ostatní sociální skupiny, třeba rodiny s dětmi, nic takového nemají. Je potřeba v tom najít rovnováhu,“ myslí si Fiala. Díky valorizačnímu mechanismu se průměrný mužský starobní důchod za loňský rok meziročně zvýšil o 2855 korun a ženský o 2424 korun, zatímco reálné mzdy klesly o devět procent.

Hlasuje se ve stavu legislativní nouze

Vláda se snaží prosadit snížení valorizace ve stavu legislativní nouze. Podle Fialy to není ideální, ale zato nezbytně nutné. Řada ústavních právníků si myslí, že schválenou novelu by proto mohl Ústavní soud shodit ze stolu, rozpaky a obavy vyjádřil také budoucí prezident Petr Pavel. Fiala věří, že nově zvolený prezident Petr Pavel svůj podpis pod novelu připojí.

„Prezident své rozhodnutí oznámí po inauguraci 10. března. Já jsem mu vysvětlil své argumenty, proč si myslím, že to děláme správně. Pokud jde o Ústavní soud, my se bráníme tomu, abychom nezpůsobili něco, co by mohlo být argumentem pro zrušení našeho rozhodnutí, nějaká retroaktivita,“ doplnil Fiala.