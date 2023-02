Muži oproti předchozímu měsíci v průměru získali navíc 955 korun, ženy dokonce 1771 korun.

Ceny rostou neúměrně tomu, co nám přidávají, tíží důchodkyni z Prahy

Penze ženám stouply více díky nově zavedenému výchovnému. Za každé dítě, které vychovaly, dostanou na přilepšenou 500 korun. Stát tak ženám pomáhá vyrovnat se s nižším důchodem oproti mužům, jehož výši ovlivnila právě doba strávená péčí o děti.

I tento nový nástroj má ale své kritiky. Podle ekonoma Pavla Kohouta totiž ženy sice skutečně pobírají nižší penzi než muži, ale zato po delší dobu. Navíc jde podle jeho názoru o nesystémové opatření, jímž si politici jen kupují popularitu. Vyplácená částka totiž podle něj nevychází ze žádných propočtů. „Není příliš malá, aby se nad ní mávlo rukou, ale zase ani příliš velká. To aby to bylo v systému ještě jakž takže únosné,“ konstatoval Kohout.

Konec dobrých zpráv?

Příští zvýšení důchodů vzhledem k růstu cen se podle ministerstva práce dá znovu očekávat již v červnu. Jak uvedl ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL), v průměru může penze vzrůst o 700 až tisíc korun. S třetí valorizací za jediný rok ale tentokrát úředníci na rozdíl od toho loňského již nepočítají. „Další valorizaci v roce nelze s úplnou jistotou vyloučit, protože vývoj v ekonomice je nyní zcela nestandardní, nicméně podle současných odhadů ji nepředpokládáme,“ uvedl mluvčí ministerstva práce Jakub Augusta.

Důchody: Muži žádající o výchovné mají smůlu. Staraly se spíš ženy, odbývají je

Výdaje na důchody totiž představují zásadní „zásek“ do státního rozpočtu, spolknou bezmála třetinu jeho celkových výdajů.

Vláda přesto k mimořádné valorizaci musí přistoupit, pokud ceny od posledního navýšení penzí vzrostou nejméně o pět procent. Kritériem je i to, že reálné mzdy vzrostou o polovinu. Ještě do roku 2018 byl podmínkou zavedení mimořádné valorizace růst mezd o třetinu.

Mýty o důchodech



Mýtus číslo jedna: Důchod musí ve stáří dostat každý

Není to pravda. Pro přiznání nároku na starobní důchod musí člověk splnit dvě podmínky. Jsou jimi dosažení zákonem stanoveného důchodového věku a získání potřebné doby pojištění. Důchodový věk bývá různý pro různé ročníky narození, postupně se prodloužil až na 65 let. Pro odchod do důchodu je nyní potřebná doba pojištění 35 let.



Kdy budete mít nárok na odchod do důchodu, snadno zjistíte z Důchodové kalkulačky ministerstva práce a sociálních věcí na jeho webové stránce https://www.cssz.cz/web/cz/duchodova-kalkulacka.

Podle ministra práce Jurečky by se však pravidla pro valorizace měla vrátit k původnímu modelu. Vychází při tom z doporučení Národní ekonomické rady vlády (NERV), aby tolik nerostlo zadlužování státu. Jurečka chce návrh změn představit v březnu, později počítá dokonce se zavedením větší důchodové reformy.

Kosmetické úpravy

Odborníci zatím ale na náznaky možných změn reagují skepticky. Čekají, až vláda zásadní změnu penzijního systému skutečně navrhne, a budou znát podrobnosti. Podle ekonoma Martina Potůčka, který stál v čele jedné z vládních komisí pro důchodovou reformu, totiž pouhá dílčí úprava mechanismu valorizace nic nevyřeší. „Smysl bude mít podívat se na důchodový systém jako celek na základě změn, které nebudou jenom takové příštipkaření. Aby šlo o dobře připravenou celkovou změnu důchodového systému,“ konstatoval Potůček.

Výraznou pomoc penzijnímu systému od takové úpravy valorizací neočekává ani analytik UniCredit Bank Pavel Sobíšek. „Není to žádný lék. Je to jen malá změna parametrů a nikoliv reforma jako taková, takže doufám, že přijdou i s něčím radikálnějším,“ poznamenal Sobíšek.

Srovnání důchodů v ČR: Rostou rychleji než mzdy, rozdíly mezi kraji jsou značné

Podobně jako ministerští úředníci však ani on nečeká, že by letos bylo potřeba tak jako loni přijít i s třetí valorizací důchodů. „Jsem pevně přesvědčen, že když bude valorizace v červnu na základě cenového zvýšení od ledna, tak už další do konce roku nebude potřeba,“ konstatoval.

Ekonomové přesto s rychlým poklesem inflace rozhodně nepočítají. Odborníci z České bankovní asociace očekávají, že letos inflace v průměru dosáhne deseti procent, na konci roku zhruba osmi procent. Podle odhadu expertů z Komerční banky se dokonce může vyšplhat až na 12,9 procenta. „Přesto si myslím, že by už další valorizace být nemusela, byť máme vysoké odhady inflace,“ připustil analytik Komerční banky Jaromír Gec.

