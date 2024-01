Vláda v uplynulém období přišla s řadou úprav důchodového systému, aby neskončil v dohledné době v dlouhodobém schodku. Změny jsou schvalovány postupně, některé z nich začaly platit již loni, kupříkladu možnost žádat si o důchod přes internet. Od začátku letošního roku se mění způsob valorizace důchodů. Ještě více se také zpřísní pravidla pro odchod do předčasného důchodu. Deník přináší odpovědi na nejdůležitější aktuální otázky spojené s tématem penzí.

Od začátku letošního roku se mění způsob valorizace důchodů. To však není jediná změna. Čechy čeká hned několik novinek ohledně penzí. Jaké to jsou? Deník připravil podrobný přehled | Foto: Shutterstock

Deník / Průvodce rokem 2024Zdroj: DeníkJak se od Nového roku zvýší důchody?

Stejně jako v předchozích letech budou k 1. lednu důchody valorizovány vzhledem k inflaci. Výše základní výměry starobního, invalidního, vdovského, vdoveckého a sirotčího důchodu pro rok 2024 se zvýší o 360 Kč na 4400 Kč měsíčně. Průměrný starobní důchod tak podle ministerstva práce a sociálních věcí dosáhne 20 694 korun.

Jak se změní způsob valorizace důchodů?

Řádná valorizace se i nadále bude provádět každoročně 1. ledna. Nově se ovšem při vysoké inflaci nebudou tak jako dosud zavádět mimořádné valorizace, jak tomu bylo ve dvou předchozích letech.

Zatímco dosud se do valorizace započítávala polovina růstu mezd, nově to bude již jen třetina. Mimořádnou valorizaci vláda nahradí nově zřízeným dočasným příspěvkem na pokrytí zvýšených nákladů. I ten by měl vycházet z aktuální inflace a vyplácet se má při růstu cen o pět procent. Nebude se však nadále započítávat do dalšího důchodu.

Kroky vlády ohledně změn systému důchodů ohodnotil v rozhovoru pro Deník ekonom Vladimír Pikora:

Do předčasného důchodu by měl jít jen ten, kdo si na to našetří, tvrdí ekonom

Jak se změní podmínky spoření na penzi?

Výrazně. Kdo si na důchod spoří měsíčně víc než 1200 korun, dostane vyšší příspěvek od státu než dosud. Smůlu budou mít naopak ti, kdo uspoří méně než 500 korun. O státní podporu úplně přijdou, dosud se přitom státní příspěvek vyplácel již od vkladu 300 korun. Z celkových 4,3 milionu účastníků penzijních fondů se to týká téměř milionu lidí.

Jak vysoký bude státní příspěvek?

Lidé si nyní v průměru ukládají měsíčně asi 800 korun a vláda je chce motivovat ke zvýšení vkladu. Pokud budou vkládat 500 až 1700 korun měsíčně, bude státní příspěvek činit vždy 20 procent. Při vyšším vkladu se už zvyšovat nebude.

Budou si lidé moci z peněz uspořených na důchod odečítat z daní?

Ano, budou. Dnes platí limit 24 tisíc korun na penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření a 24 tisíc na životní pojištění a 50 tisíc korun na příspěvky poskytované zaměstnavatelem. Nově bude celkový limit na všechny daňově podporované produkty na stáří činit 48 tisíc. Daňové zvýhodnění ve třetím pilíři bude nadále možné čerpat na úložky přesahující částku 1700 měsíčně, dosud to bylo nad vklady vyšší než tisíc korun (viz tabulka).

Jak je to s odchodem do předčasného důchodu?

Tam změna pravidel nastala již od 1. října loňského roku. Do té doby šlo do předčasné penze odejít již pět let před okamžikem dosažení důchodového věku, nyní jsou ale pravidla výrazně přísnější. Předčasně lze do důchodu odejít jen s předstihem tří let. Kromě toho se lidem v předčasném důchodu bude jejich penze krátit více než dříve.

Před změnou pravidel se jim procentní výměra důchodu za každých 90 započatých kalendářních dnů krátila při odchodu o rok dříve o 0,9 procenta, o dva roky o 1,12 procenta a třetí až pátý rok o 1,5 procenta. Nově přijdou o 1,5 procenta všichni lidé pobírající předčasný důchod.

Mít v dokladech nepořádek se nevyplácí. Obzvlášť, když jdete žádat o důchod:

Jak nepřijít v důchodu o peníze? Mít doklady, radí úředníci po kauze Vondráčková

Nebudou se tato pravidla v dohledné době ještě zpřísňovat?

Ano. Od 1. října 2024 se prodlouží také povinná délka pojištění. Zatímco dosud mohli jít do předčasného důchodu žadatelé už po 35 letech pojištění, nově budou muset mít pojištěním pokryto 40 let. Šanci na předčasný důchod tak budou mít zřejmě již jen pracovníci v náročných profesích, kteří začali pracovat už v období dosažení dospělosti, tedy zhruba od svých 18 let.

Jak to bude s pravidly pro odchod do důchodu u pracovníků v náročných profesích?

Zatím o těchto změnách nebylo rozhodnuto. Podle vládního návrhu reformy důchodů by se měl pracovníkům v náročných profesích snížit důchodový věk. Toto snížení se má týkat těch profesí, u nichž nelze vznik různých rizik eliminovat ochrannými pomůckami. Zároveň jim bude zvýšena sazba pojistného na důchodové pojištění o pět procent, platit to ovšem budou zaměstnavatelé. Tyto změny mají začít platit od ledna 2025. Zatím však nebylo rozhodnuto, kterých profesí se budou týkat. Jistotu dřívějšího odchodu do penze zatím mají pouze zdravotničtí záchranáři.

Kde se lze dozvědět, od kdy máte nárok na starobní důchod a jak vysoký by mohl být?

Nejrychleji lze tyto potřebné informace získat z Informativní důchodové aplikace, na níž se lze dostat z ePortálu České správy sociálního zabezpečení.

Jak si lze nejsnáze zažádat o důchod?

Již od prosince loňského roku to lze zařídit jednoduše přes internet. Příslušný formulář můžete najít na ePortálu, který provozuje Česká správa sociálního zabezpečení. K přihlášení stačí žadatelům mít zavedenou elektronickou identitu, jako je například Bankovní identita nebo eObčanka.

Pokud při podávání žádosti zjistíte, že vám chybí některé dokumenty, můžete si ji uložit a odeslat ji později až po jejich doplnění. Po odeslání žadatel obdrží potvrzení o přijetí žádosti.

Od prosince lze žádost o důchod pohodlně online z pohodlí domova:

Důchod si lidé vyřídí i z obýváku. Kdy startují online žádosti, jak postupovat

Jak je to s výběrem peněz z druhého pilíře penzí?

Kdo si v tomto pilíři, který byl spuštěn v roce 2013 a po třech letech zase zrušen, dobrovolně šetřil a tyto peníze do 31. prosince loňského roku nevybral, má nyní smůlu a již se s nimi musí nadobro rozloučit. Peníze si do něj ukládalo 83 tisíc lidí, kteří do něj odvedli celkově částku 3,4 miliardy korun. Kdo si o ně poté zažádal, dostal je zpět. Čtvrt roku před rozhodným termínem v systému zůstaly celkem asi čtyři miliony korun od tisícovky vkladatelů.

Kdy půjdou do důchodu lidé, kteří jsou nyní ve středním věku?

Dnešní čtyřicátníci a padesátníci stále nemají nic jistého. Úředníci ministerstva práce uvádějí, že by se doba odchodu do penze měla upravovat podle propočtu statistiků tak, aby lidé v důchodu trávili v průměru 21 a půl roku.

Nově budou zřejmě lidé muset zapomenout na původní plán, že by se po roce 2035 měl důchodový věk zastropovat na 65 letech. Lidem narozeným po roce 1981 tak hrozí, že budou do penze odcházet až v 67 letech, někteří možná ještě o pár měsíců později.