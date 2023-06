Systém důchodového pojištění se propadá do stále větší ztráty. Na pojistném na důchody se vybere mnohem méně peněz, než kolik stát na ně vydá. Nepoměr mezi příjmy a výdaji je teď rekordní. Jen za první čtyři měsíce letošního roku na účtu totiž chybí 27,76 miliardy korun. Je to ještě více než za celý loňský rok. Tehdy v prosinci chybělo 21,49 miliardy korun.

Penzisté se ale o peníze nemusí bát. Důchody totiž patří mezi takzvané mandatorní výdaje státu. Musí je tedy ze zákona zaplatit. Peníze, kterých se na důchodovém účtu nedostává, proto musí „záplatovat“ odjinud. Vláda tedy buď ušetří na něčem jiném, nebo si musí půjčit.

Proč nyní na důchody chybí tolik peněz? Hlavně kvůli mimořádným valorizacím, které vycházejí z inflace a růstu reálných mezd. Ty ale nyní nerostou, takže lidé odvádějí méně peněz na důchodové pojištění. Rychle rostoucí inflace naopak výdaje zvyšuje.

Kde vzít peníze

Hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda připomíná, že v konečném souhrnu může systému chybět ještě mnohem více peněz. Je to proto, že kvůli změně způsobu valorizace, kterou prosadila vláda přes nesouhlas opozice, poslanci ANO podali ústavní stížnost. O její oprávněnosti bude rozhodovat Ústavní soud. Co by se stalo, kdyby změnu neposvětil? „Prohloubil by se celkový deficit veřejných financí. O zhruba 20 miliard korun,“ uvedl Kovanda.

Obávají se toho také další odborníci. „Pokud by to Ústavní soud shodil, pak samozřejmě platí to původní znění. Musí se tedy valorizovat podle něj a domnívám se, že by se musely i doplatit důchody podle původního konceptu,“ řekl člen Národní rozpočtové rady Jan Pavel.

Právě prodražující se důchody jsou důvodem, proč ekonomové opakují, že důchodový systém je potřeba reformovat. „Pokud se nevybere dost peněz na sociálním pojištění, bude se muset rozdíl pokrýt na úkor jiných věcí,“ upozornil ekonom a člen Národní ekonomické rady vlády Daniel Münich.

Ani státní dluh není zadarmo. Za různé dluhopisy a úvěry od mezinárodních institucí si vláda musí připlatit, jde o úroky i různé související poplatky. V roce 2020 ji to přišlo na 40,15 miliardy, loni to už bylo 49,71 miliardy korun. „V každém případě to s časem roste, a pokud by se deficitní situace nezlepšila, trh bude požadovat stále větší a větší úrokovou míru,“ varoval Münich.