Klasické penzijní spoření „vydělává“ svým klientům relativně málo. Kdo se nebojí, může vyzkoušet letošní novinku, takzvaný dlouhodobý investiční produkt (DIP). Nevýhodou je, že lidé na něj nedostanou státní příspěvek, zato ušetří na daních.

Kdo se nechce spoléhat na vyplácení státního důchodu a hodlá se na své stáří zajistit sám, má nyní další možnost, jak své peníze zhodnotit. K dosavadnímu penzijnímu připojištění a doplňkovému penzijnímu spoření od letošního roku přibyla novinka – dlouhodobý investiční produkt (DIP). Tedy možnost využít i investici do dalších nástrojů, kupříkladu podílových fondů, akcií a některých dluhopisů, navíc vám může přispívat také zaměstnavatel.

Výhodou dosavadních variant spoření na stáří je zejména příspěvek od státu. Od letoška vzrostl na 20 procent měsíčně uspořené částky až do výše 1700 korun, ale jen pokud si vkladatel měsíčně uspoří alespoň 500 korun. Bohužel ale jednou z podmínek je, že se penzijní fondy při investování svěřených peněz musí „držet při zdi“ a nemohou riskovat. Proto ani výnosy z nich často nebývají tak vysoké, jak by si střadatelé přáli.

Kupříkladu loni se sice fondy doplňkového penzijního spoření zhodnotily v průměru o více než 20 procent, o rok dříve ale naopak musely přes deset procent odepsat. „DIP však přináší možnost investovat prakticky do čehokoliv, což je vítaná novinka,“ uvedl odborník ze společnosti Swiss Life Select Tom Kadeřábek. „Díky DIP je tedy možné investovat do rizikových aktiv,“ konstatoval. Za riziko se ale může také platit tím, že se klientům peníze nezhodnotí, v některých letech může přijít ztráta.

I proto budou společnosti nabízející DIP pod kontrolou. „Tento produkt mohou nabízet pouze společnosti, které dostanou licenci od České národní banky,“ podotkl Kadeřábek. Jde tedy o regulované instituce jako investiční společnosti, banky anebo obchodníky s cennými papíry. Od začátku roku tento produkt nabízejí první poskytovatelé, například ČSOB, Raiffeisenbank a Česká spořitelna, ale i různé investiční společnosti.

Lidé mohou ušetřit na daních

Pro koho bude dlouhodobý investiční produkt vhodný? Podle Kadeřábka prakticky pro jakéhokoli klienta. „Nejvíce ho ale ocení ti, kteří od svých investic na stáří očekávají flexibilitu a variabilitu,“ uvedl. Kdo bude investovat do DIP, sice nedostane státní příspěvek, ale může výrazně ušetřit na daních. Nově si totiž klienti peněžních ústavů, kteří si střádají na stáří, mohou ročně snížit základ daně až o 48 000 korun také díky investování do DIP.

Výhody spatřuje i analytik společnosti Sirius Finance Ivo Bečvář. „Řada lidí jej využije a přesune do něj část svých investic. Buď z jiných investičních nástrojů kvůli daňovému zvýhodnění, nebo z doplňkového penzijního spoření pro vlastní investiční strategii,“ uvedl.

Nevýhodou, která možná řadu lidí od využití DIP odradí, je však podle Bečváře možnost vybrat si nastřádané peníze nejdříve pět let před odchodem do penze, tedy až v 60 letech. „Pokud by chtěl střadatel svoje prostředky vybrat dříve, bude mu hrozit riziko zpětného dodanění uplatněných daňových úlev,“ prohlásil Bečvář. Vklady rovněž nebude možné vybrat dříve než po deseti letech od založení smlouvy. Přitom doporučuje, aby investování probíhalo pravidelně a klient své zhodnocené finance vybíral po částech. Kdo však bude chtít, může si poté nechat vložené peníze vyplatit najednou.

Prezident Asociace penzijních společností Aleš Poklop očekává, že DIP budou využívat zejména bohatší lidé. „Tedy ti, kteří již z pohledu státních příspěvků plně využívají penzijko, jsou ale schopni si odkládat ještě víc,“ míní Poklop.

Na DIP totiž střadatelé už žádný státní příspěvek nedostanou. „Výhodou je jeho univerzálnost, lze ho aplikovat na celou řadu produktů,“ konstatoval Poklop. „Zároveň je to i jeho slabina. Pro obyčejného člověka je nejasně definovatelný. Není to vlastně produkt jako takový, jen daňová obálka,“ poznamenal.

Podle Poklopa v nedávném období nebývale vysoké inflace mnoho lidí začalo víc přemýšlet o tom, kam se peníze vyplatí ukládat. „Obecně ale bohužel stále platí, že lidé začínají investovat nebo spořit na důchod pozdě. Odkládají si nízké částky a drží se v investování zbytečně při zdi,“ posteskl si. Podle statistik ministerstva financí si lidé obvykle měsíčně ukládají částku 800 korun, což je málo. Poklop připomněl, že kromě penzijního připojištění anebo doplňkového penzijního spoření lze investovat třeba v podílových fondech. „Populární a smysluplné je stále také investování do vlastního bydlení,“ dodal.