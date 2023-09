Jurečka: Důchody od ledna vzrostou o 360 korun. Všichni dostanou přidáno stejně

ČTK

Všechny starobní, invalidní a pozůstalostní důchody se od ledna zvýší o 360 korun. Zvedne se solidární základní díl penze, zásluhová část neporoste. Všichni tedy dostanou přidáno stejně. Průměrný starobní důchod by se tak v lednu měl dostat na 20 693 korun. Přidání zvedne příští rok výdaje o 12,3 miliardy korun. Na tiskové konferenci to dnes oznámil ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL). Nařízení o zvýšení penzí kabinet schválí do konce září.

Důchody. Ilustrační foto | Foto: Profimedia