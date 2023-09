Všechny starobní, invalidní a pozůstalostní důchody se od ledna zvýší o 360 korun. Zvedne se solidární základní díl penze, zásluhová část neporoste. Všichni tedy dostanou přidáno stejně. Na tiskové konferenci to v úterý oznámil ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL). Nařízení o zvýšení penzí kabinet schválí do konce září.

Důchody. Ilustrační foto | Foto: Profimedia

Průměrný starobní důchod činil na konci prvního čtvrtletí 19 461 korun. Letos od června se ještě zvedl kvůli inflaci zhruba o 760 korun. Starobní penze od sociální správy pobírá 2,36 milionu lidí a invalidní a pozůstalostní důchody pak dalších 479 tisíc. Několik desítek tisíc penzí vyplácejí systémy resortů obrany, spravedlnosti a vnitra.

Nařízení o zvýšení penzí vláda schvaluje do konce září. Důchodová novela, která valorizace zpomaluje, začne platit až od října. Kabinet tak bude rozhodovat podle nynějších pravidel. Přidávaná částka bude ale podle dosavadního i nového výpočtu stejná.

Zohlední se jako dosud růst životních nákladů důchodců. Od října by se v přidání odrazila třetina růstu reálných mezd a do konce září polovina, výdělky ale v Česku teď reálně nerostou. Do valorizace se tak nepromítnou.

Čas je jen do konce roku. Peníze v II. důchodovém pilíři pak propadnou státu

Penze se skládá ze solidární pevné části a ze zásluhového procentního dílu podle odpracovaných let, výše odvodů z výdělku a počtu dětí. Přidávaná částka se rozpočítá tak, aby pevný díl odpovídal deseti procentům průměrné mzdy. Letos je to 4040 korun. Jurečka už dřív řekl, že by celé přidání mohlo putovat jen do pevné solidární výměry.