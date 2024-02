Seznam prominentů komunismu? Každé jméno jsme ověřili v archivech, říká historik

Vytvořením seznamu komunistických prominentů, jichž se týká snížení výměry starobního důchodů od března 2024, byl zákonem pověřen Ústav pro studium totalitních režimů. „Pro dřívější vlády to asi nebyla priorita,“ řekl pro Deník.cz náměstek ředitele ústavu Kamil Nedvědický.

Kamil Nedvědický | Foto: Deník/Zuzana Hronová

Jak vznikaly vaše seznamy?

Shromáždili jsme seznamy prominentů a ověřili je archivním výzkumem. U každého člověka jsme doložili, jak dlouho, kde a v jaké funkci pracoval a zda se ho tento zákon dotýká. Pak vydáváme potvrzení České správě sociálního zabezpečení. Pro ni slouží jako podklad k rozhodnutí a na jeho základě vypočítá snížení důchodu. Pakliže už dotyčný nemá minimální penzi, pod níž se nedá snižovat. Do konce roku 2024 ho ještě máme čas doplnit.

Týká se to i jejich výsluh?

Ne, to je zase jiný balík. Jde o otázku na ministerstvo vnitra, jakým způsobem výsluhy řešit. Ale někteří komunističtí prominenti o ně přišli již v 90. letech. On ten proces nezačíná až teď, jen se to nebralo takto systematicky.

Proč se tak děje až 34 let po revoluci?

To je vždy otázka politické reprezentace, zda toto považuje za svou prioritu. Řešily se jiné věci. Je to pozdě, ale lepší než nikdy.

Vláda schválila i zvýšení penzí bojovníků proti komunismu minimálně na úroveň průměrného důchodu. Na tomto opatření také spolupracujete?

Osvědčení účastníka protikomunistického odboje vydává ministerstvo obrany. Náš ústav dává na vyžádání odborná stanoviska. Nově se řeší, že bychom mohli tyto osobnosti také navrhovat. Ale i u nich by ještě proběhlo správní řízení na ministerstvu obrany.

Urychlila podle vás hladovka disidentů Jiřího Gruntoráda a Johna Boka toto zvýšení důchodů?

Ono se to řešilo již dříve, ale spíše na úřední rovině. Nyní se o věci více mluvilo v médiích, téma se tak stalo aktuálnější a celý proces se zřejmě urychlil.