Vláda navrhla zavést pro příští rok zvláštní příspěvek tak, aby průměrný měsíční důchod vzrostl o 900 korun, tedy nad zákonnou valorizaci. Podle valorizace se totiž penze měly zvednout v průměru asi o 700 korun.

„Dnes si může samostatně žijící důchodce s průměrným důchodem dovolit ani ne polovinu výdajů, co samostatně žijící pracující s průměrnou mzdou. Pokud bychom dodatečné navýšení důchodů neprosadili, pomyslné nůžky mezi příjmy důchodců a pracujících by se ještě více rozevřely,“uvedla ministryně Jana Maláčová (ČSSD).

Původně vyšší částka

Na tiskové konferenci zmínila, že původně požadovala vyšší částku. "Náhradový poměr průměrného důchodu k průměrné hrubé mzdě nyní zůstává necelých 39 procentech a já si představuji, aby byl alespoň přes 40 procent. K tomu bychom ale potřebovali navýšení alespoň o 1300 korun, to se nám však prosadit nepodařilo, jsem však ráda i za 900 korun," dodala.

Podle nynějších odhadů by příspěvek mohl činit 180 až 200 korun, státní rozpočet by zatížil asi sedmi miliardami korun. Předlohu nyní posoudí sociální a rozpočtový výbor. Příští rok by tak měla průměrná penze dosáhnout zhruba na 14 200 korun.

V úvodním kole předlohu podpořila i opozice. Navzdory tomu ale opozičním stranám vadí, že navrhované zvýšení důchodů není systémový krok a že se vláda nepřipravuje na dobu kolem roku 2030, kdy půjdou do důchodu silné ročníky ze sedmdesátých let.

Kritika opozice

Šéf poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek kritizoval, že minulá vláda Bohuslava Sobotky (ČSSD) zrušila druhý důchodový pilíř, ale nepředstavila žádnou alternativu. „Je nefér říkat, že sociální demokracie neudělala pro důchody nic. Ona tu situaci dvakrát zhoršila,“ citovaly Kalouska Novinky.cz.

„Žádná důchodová reforma se neobejde bez prorodinných opatření,“ řekl šéf poslanců KDU-ČSL a místopředseda strany Jan Bartošek. Jediné smysluplné opatření podle něj je umožnit nižší odvody na sociální zabezpečení podle počtu vychovávaných dětí.

„Kde vláda sežene peníze na důchody v horizontu delším, než je jedno volební období?“ ptal se podle serveru iDNES vlády Bartošek. Je podle něj také třeba, aby ženy, které vychovaly děti, byly bonifikovány příplatkem k důchodu.

Poslankyně Pavla Golasowská (KDU-ČSL) podotkla, že se jedná jen o dílčí návrh. „Zvedají se ceny za potraviny. Zvýšení o 900 korun nezvýhodní finanční příjmy důchodců, jen dorovná inflaci,“ řekla.

„Bavme se o tom, aby mohli lidé jedno procento z odvodů odvádět na penzi svých rodičů nebo prarodičů,“ šéf poslanců ODS Zbyněk Stanjura.

Předlohu nyní projedná sociální a rozpočtový výbor. Její zamítnutí nebo vrácení vládě k přepracování nikdo nežádal.