Dobrá zpráva pro doktorandy. Pokud projde návrh ministerstva práce a sociálních věcí, jejich studium se nově bude počítat při výměře důchodu. Část ekonomů to vítá, někdo ale namítá, že začínající vědečtí pracovníci si důchodové pojištění mohou platit dobrovolně.

Ilustrační snímek | Foto: Shutterstock

Doktorandi se v české společnosti někdy mohou cítit jako lidé druhé kategorie. Při výuce studentů anebo výzkumu se mnohdy věnují zásadním úkolům, za svou odbornou práci přesto obvykle pobírají jen nevysoké stipendium. Navíc se jim nepočítá do odpracovaných let pro výpočet důchodu. To se ale má změnit.

Nově se totiž doktorandům doba doktorského studia v maximální délce čtyř let do budoucí penze bude započítávat. „Záměrem je to takto nastavit a podpořit motivaci lidí studujících Ph.D., protože se již podílejí na vzdělávání dalších studentů,“ potvrdil na dotaz Deníku mluvčí ministerstva práce a sociálních věcí Jakub Augusta.

Návrh úředníci na podzim předloží vládě. „Pro jinou formu studia se žádné úpravy neplánují,“ zdůraznil mluvčí.

Reprezentace studentů si tento krok chválí. „Hodnotíme jej velice pozitivně, protože otevřeně a nahlas říkáme, že doktorát je práce,“ prohlásil předseda Studentské komory Rady vysokých škol Michal Farník.. „V západních zemích doktorandy berou jako mladé začínající vědecké pracovníky, a proto je nutné je zapojit do systému,“ poznamenal.

Úřady se podle něj již snaží také zlepšit způsob podpory studentek s malými dětmi, přesto je podle něj v tomto směru stále co zlepšovat. „Hledáme cesty, jak doktorát ukotvit spíše jako zaměstnání než jako studium,“ konstatoval Farník.

Dobrovolné pojištění

Nároky doktorandů na započtení doby doktorského studia pro důchod podporují i někteří ekonomové. „Stát by měl vzdělanost podporovat. Na úspory vidím jiné možnosti,“ uvedla ekonomka, někdejší šéfka Komise pro spravedlivé důchody a nedávná kandidátka na prezidentskou funkci Danuše Nerudová. Podobně to vidí i ekonom Martin Potůček, jenž stál rovněž v čele jedné z dřívějších vládních důchodových komisí.

Všichni odborníci ale problematiku tak jednoznačně nevnímají. Kupříkladu Martin Holub z Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí je přesvědčen, že by se dosavadní stav měnit neměl.

„Není žádný relevantní důvod pro zohledňování doby studia pro účely důchodového pojištění. Pokud by měl doktorand zájem o uznání doby studia jako doby pojištění, má možnost využít institut dobrovolného pojištění a po dobu studia si platit důchodové pojištění dobrovolně,“ uvedl Holub.