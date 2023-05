Ženám pomůže k vyššímu důchodu vyměřovací základ. Kritikům vadí továrna na děti

Ženy v Česku pobírají nižší důchody než muži. Zatímco kupříkladu loni v prosinci činila průměrná mužská starobní penze 19 755 korun, průměrná důchodkyně dostávala jen 16 484 korun. Plánovaná důchodová reforma, kterou představilo ministerstvo práce a sociálních věcí, by to do budoucna měla změnit. Úředníci vymysleli opatření nazvané rodičovský vyměřovací základ, případně také fiktivní vyměřovací základ. To by mělo pomoci zejména ženám, které část svého produktivního věku strávily péčí o děti, nebo o své nemohoucí blízké.

Matky v důchodu bývají často znevýhodněny za to, že svůj čas věnovaly péči o potomky a jejich výchově | Foto: Shutterstock