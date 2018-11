Důkazy v kauze Čapí hnízdo. Babiš na stavbě a interní zpráva banky

Vyšetřování kauzy Čapí hnízdo, v rámci které je trestně stíhán český premiér a zakladatel koncernu Agrofert Andrej Babiš, má být v prosinci letošního roku u konce. Policie podle serveru irozhlas.cz získala klíčové důkazy o propojení Farmy Čapí hnízdo se společností Agrofert. Web irozhlas.cz představil přehled důkazů v kauze.

Jedním ze stěžejních důkazů je fakt, že dotace pro farmu řešila společnost Imoba z holdingu Agrofert. Farma získala v průběhu let 2009 až 2013 zemědělské dotace, přičemž kontaktní osobou byl pracovník Agrofertu. Podle policie Babišovi lidé pod jeho dohledem firmu Farma Čapí Hnízdo z koncernu Agrofert vyčlenili.

Jejich záměrem tak bylo získat unijní dotace pro malé a střední podnikatele. Babiš ale argumentuje tím, že farma získala dotaci podle pravidel. Podle serveru irozhlas.cz ale policie této verzi případu nevěří.

Úvěr pro Agrofert

Dalším důkazem je také interní zpráva britské banky HSBC. Celkem Farmě Čapí hnízdo poskytla tři úvěry, první ve výši 350 milionů, druhý dosáhl 25 milionů a třetí 80 milionů. Zároveň banka financovala stavbu centrály Agrofertu v Praze.

Ze zprávy je navíc podle policie patrné, že i banka předpokládala, že za farmou stojí Andrej Babiš s koncernem Agrofert. Bez Agrofertu a Babiše by farma podle policie nikdy úvěr nedostala.

Oficiálně neměl v roce 2008 Agrofert ani Babiš s Farmou Čapí hnízdo nic společného. Babiš se ale podle kriminalistů objevoval na stavbě i po únoru 2008. Potvrzuje to taktéž zpráva banky HSBC. V říjnu 2009 údajně přišel na stavbu zaměstnanec HSBC společně s Andrejem Babišem. Znalec banky L. Š. navíc u soudu potvrdil, že Babiše na staveništi Čapího hnízda viděl „asi dvakrát“.

Držitel domény

Návštěvy staveniště ale nejsou to jediné, co spojuje Babiše s Farmou Čapí hnízdo. Policie dohledala spojení webové domény capihnizdo.cz s holdingem Agrofert. „Bylo zjištěno, že objednatelem a držitelem této domény je společnost Agrofert, a to již od 27. prosince 2007.

"Společnost Agrofert pravidelně hradila provoz této domény, přičemž služby jsou uhrazeny až do 26. prosince 2017,“ uvádí policie.

Mluvčí Městského státního zastupitelství v Praze Aleš Cimbala potvrdil serveru irozhlas.cz, že uzavření vyšetřování se posouvá. „Městské státní zastupitelství v Praze nemůže podávat v této fázi bližší informace týkající se jednotlivých dílčích úkonů, neboť by zveřejňování těchto informací mohlo vést k zmaření trestního řízení. Lhůta pro skončení vyšetřování byla prodloužena do 31. prosince 2018.“