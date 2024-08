Podle ČEZ má tendr bezpečnostní výjimku, a není tak možné proti průběhu řízení podávat odvolání. Antimonopolní úřad odpoledne uvedl, že otázkou přípustnosti odvolání se bude zabývat ve správním řízení.

„Úřad pro ochranu hospodářské soutěže obdržel návrhy od americké společnosti Westinghouse i od francouzské skupiny EDF proti postupu zadavatele ve výběrovém řízení na výstavbu jaderného bloku/bloků. Úřad se v současné době s obsahem obou návrhů seznamuje,“ uvedl mluvčí ÚOHS Martin Švanda.

Spor o technologie

Konkrétní námitky obou firem zatím úřad nezveřejnil. Americký Westinghouse ovšem už v pondělí uvedl, že korejská firma KHNP není oprávněna používat technologii reaktoru nabízenou v Česku. KHNP s tím nesouhlasí. Obě firmy vedou kvůli používání technologie dlouhodobý spor, zabývá se jím mezinárodní arbitráž.

Podání rozkladu proti rozhodnutí v tendru potvrdila také EDF, učinila tak v pondělí. „Tímto krokem se EDF snaží zajistit, aby výběrové řízení dodržovalo zásady férové soutěže a transparentnosti, které nejlépe slouží zájmům České republiky, jejího průmyslu a občanů, a to zejména v evropském kontextu,“ uvedla dnes francouzská společnost. Zároveň potvrdila, že její původní nabídka na stavbu až čtyř reaktorů nadále platí.

Podle ČEZ, který je zadavatelem zakázky, má však tendr bezpečnostní výjimku, která podle zákona umožňuje zadavateli nepostupovat podle zákona o zadávání veřejných zakázek. „Výběrové řízení probíhá na základě bezpečnostní výjimky, a tak uchazeč nemůže napadnout průběh výběrového řízení u ÚOHS,“ řekl mluvčí ČEZ Ladislav Kříž.

Vláda v červenci rozhodla o výstavbě dvou nových jaderných reaktorů v Dukovanech. Postavit je má korejská KHNP, která uspěla v tendru, v němž jí česká vláda dala přednost před EDF. ČEZ nyní s Korejci jedná o smlouvě, která by měla být podepsána do konce března příštího roku. První z nových reaktorů v Dukovanech by měl být hotový v roce 2036. Tendru se původně zúčastnil také Westinghouse, vláda ho však na začátku roku nepozvala do další fáze soutěže. První americká nabídka podle ní nesplnila podmínky.