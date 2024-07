Kdo vyhrál jaderný tendr a s jakou cenou?

Z dvojice uchazečů, kteří zůstávali ve hře, vláda dala na základě hodnocení expertů přednost jihokorejské společnosti Korea Hydro & Nuclear Power Company (KHNP). Při výstavě dvou bloků bude jeden blok stát kolem 200 miliard korun. Podle premiéra Petra Fialy (ODS) to je méně, než ministři původně očekávali. „To, že budeme stavět dva bloky, znamená úsporu překračující 20 procent,“ pochvaluje si Fiala.

Kolik bloků a kde se bude stavět?

Stavět se budou dva bloky v Dukovanech a vláda chystá vyjednávání o opci na další dva bloky v Temelíně. O jejich případném vybudování se ale bude rozhodovat později. Podle vlády do pěti let.

Kdy se začne stavět a kdy bude hotovo?

Do jara roku 2025 bude podepsána smlouva s KHNP. Pokud by jednání selhala, může se vláda obrátit na druhého z uchazečů, na EdF. Fakticky se má začít kopat do země v roce 2029, v roce 2036 by měl být první dukovanský blok ve zkušebním provozu a o dva roky později by se spustil druhý blok. Zahraniční zkušenosti (z Finska, Francie či Spojeného království) ale ukazují, že dokončení jaderných elektráren většinou nabírají i několikaletý skluz.

Čím vláda zdůvodnila vítězství?

Podle premiéra bylo vítězství společnosti KHNP jednoznačné. „Korejská nabídka byla lepší prakticky ve všech hodnocených kritériích,“ uvedl premiér Fiala. Zaplacené prostředky se navíc podle něj Česku bohatě vyplatí. „Jedna koruna investice přinese ve finále tři koruny zpátky do české ekonomiky,“ tvrdí Fiala. Zapojení českých firem do projektu by mělo být až 60procentní.

Na základě čeho se rozhodovalo a kdo rozhodoval?

Tendr běžel od března 2022. Z bezpečnostních důvodů byli z tendru vyloučeni ruští a čínští dodavatelé. Rozhodovalo se tak mezi nabídkou amerického Westinghousu (vláda jej v lednu 2024 vyřadila kvůli nesplnění podmínek v zadání) a poté ve finále mezi nabídkou francouzské společnosti EdF a jihokorejské KHNP. Nabídky od firem nejprve zkoumalo 200 odborníků z ČEZ i mimo něj. Šlo o nejvyšší stupeň utajení. Nabídky byly v trezorové místnosti vybavené proti odposlechům, dovnitř se nemělo nic vnášet. Téměř nikdo neviděl nabídku celou (jen svou část). Odborníci prověřovali nabídky z hlediska techniky a ekonomiky. Klíčové kritérium byla cena za megawatthodinu, za kterou bude nový blok vyrábět elektřinu. Podle premiéra Petra Fialy bude nový zdroj vyrábět elektřinu levněji, než je dnešní cena (90 eur za MW).

| Video: Youtube

Proč se vlastně staví v Dukovanech?

Zatímco dosud má Česko díky uhelným elektrárnám elektřiny dostatek, po odklonu od uhlí se to zásadně změní. Kromě rostoucího důrazu na obnovitelné zdroje sází vláda právě na jadernou energii. Její nynější zdroje ovšem stárnou a v roce 2050 z nich budou v provozu pouze dva bloky v Temelíně. Podle vlády je proto perspektivní starší jaderná elektrárna v Dukovanech, jejíž nejstarší blok byl uveden do provozu téměř před 40 lety. Nyní provozuje čtyři reaktorové bloky, každý o výkonu 510 MW. Nově by je měly nahradit dva nové bloky, každý s výkonem 1 150 MW. Zatímco dnes máme z jádra asi 30 procent elektřiny, kolem roku 2050 to bude polovina. A druhá polovina bude z obnovitelných zdrojů. Pro srovnání: jeden nový dukovanský blok by měl v roce 2050 vyrábět asi sedm procent elektřiny spotřebovávané v Česku.

Která firma bude nový blok fakticky stavět a kolik stála přípravná fáze?

Dosavadní přípravy vyšly na bezmála tři miliardy korun. Kvůli stavbě nového bloku vznikla nová firma Elektrárna Dukovany II. Ta bude investorem stavby, jde o dceřinou firmu ČEZ. Jen tak může vláda na stavbu poskytnout návratnou finanční půjčku se splatností na 30 let. Stávající firma ČEZ by od státu peníze dostat nemohla, protože je polostátní (30 procent vlastní drobní soukromí akcionáři). Půjčku na stavbu Dukovan (jen jednoho bloku) schválila i Evropská komise. Teď musí vláda požádat o schválení podpory i pro druhý blok v Dukovanech.

V čem je státní záruka problematická?

Nejde jen o to, že stát půjčí peníze na stavbu nového bloku. Součástí schválení podpory od Evropské komise je i fakt, že vláda bude zajišťovat i tzv. garantovaný výkup elektřiny. Zjednodušeně: Stát se zaváže od investora (dceřinou společnost ČEZ) vykupovat elektřinu vyrobenou novým jaderným zdrojem po dobu 40 let za fixní cenu. Tohle část ekonomů kritizuje, protože z toho ČEZ nikdy „nevyjde špatně“. Když budou ceny elektřiny na trhu nízké, stát z daní od lidí a firem doplatí rozdíl. Ale fungovat to bude i opačně: když bude firma Elektrárna Dukovany II. vydělávat na vysokých cenách, nadbytečný zisk (nad garantovanou cenu) odvede státu.

V čem bude stavba Dukovan složitá?

Stavba dvou bloků je obří staveniště, kde se v jednu chvíli pohybuje až 1 500 lidí. Pro ně a jejich rodiny bude nutné zajistit ubytování. Upravit komunikace, aby se velké komponenty (reaktor) mohly dovézt na místo. Stejně tak je nutné zvýšit počty absolventů technických škol, aby měl po dokončení kdo elektrárnu obsluhovat. I samotné najmutí dělníků nebude lehké, čehož si jsou Korejci vědomi. Podle poradce KHNP Aloise Míky společnost plánuje přednostní využívání pracovníků z České republiky nebo dalších evropských zemí. „Plán KHNP je maximálně využít lidské zdroje v České republice. Pokud to nebude stačit, následuje plán B, tedy mobilizovat pracovní sílu v Evropské unii nebo v jiných evropských zemích. Pokud by i tehdy chyběli zaměstnanci, teprve potom může KHNP mobilizovat i pracovníky z jiných teritorií,“ vysvětloval Míka na červnovém Česko-korejském dni jaderné energie a kultury.

Jaké reference má vítězná jihokorejská firma KHNP?

Jihokorejská státní společnost KHNP už postavila reaktory, které se provozují nejen v její domovské zemi, ale kupříkladu také ve Spojených arabských emirátech. Na rozdíl od konkurenční francouzské firmy však nemá žádnou zkušenost ze zemí Evropské unie.

Jaké reference má naopak druhá v pořadí, francouzská EdF?

Rovněž francouzská společnost EdF patří státu. Její projekty jsou v provozu v Číně anebo ve Finsku, ve fázi výstavby jsou také ve Francii a ve Velké Británii. Z řady důvodů se její stavby mnohdy protahovaly a prodražovaly. Kupříkladu reaktor ve Finsku měl být postaven do necelých pěti let za tři miliardy eur. Stavba ale trvala 18 let a cena překročila 11 miliard eur.

Zvládnou Korejci elektrárnu postavit, hrozí nějaká rizika?

Korejská společnost o stavbu velmi stála, i proto nabídla výhodnou cenu a garance proti zpoždění. Jak velké bude finanční penále při zpoždění, vláda neuvedla. Bude to ale první zakázka KHNP v Evropě. V EU platí přísnější pravidla a je tu vetší byrokracie. V případě Dukovan navíc půjde o elektrárnu, která je ve vnitrozemí a nechladí se mořskou vodou, i to bude pro Korejce novinka. Stavět tu Korejci budou reaktor, který zatím nikde nestavěli. KHNP navíc vede právní spor s americkou firmou Westinghouse. Američané u soudu tvrdí, že korejský reaktor je jejich duševním vlastnictvím a bez souhlasu Američanů by se reaktor neměl vyvážet mimo Jižní Koreu. Velkou výhodou KHNP je naopak fakt, že Korejci dnes vlastní plzeňskou Škodu Doosan Power, takže turbínu vyrobí v Česku.