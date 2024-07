close info Zdroj: se svolením Oldřicha Sklenáře zoom_in Oldřich Sklenář Čekal jste, že tendr na výstavbu bloků v jaderné elektrárně v Dukovanech vyhraje korejská firma KHNP?

Po pravdě řečeno s ohledem na politické propojení jsem spíš očekával že to budou Francouzi. Nicméně zdá se, že ve finále rozhodla především nízká cena korejské nabídky, která hrála asi největší roli.

Jak tedy hodnotíte výběr?

Nezpochybňuji, že Korejci jsou schopni takovouto zakázku realizovat a na rozdíl od jiných byli schopni v posledních letech stavět s velmi malým nebo dokonce žádným zpožděním a řekněme v uvozovkách i za levno. Na druhou stranu jim zatím chybějí zahraniční reference s výjimkou Spojených arabských emirátů. Zatím tak stavěli většinu reaktorů doma v Jižní Koreji. Projekt v SAE se současně od toho českého výrazně liší.

V čem?

Jihokorejci tam stavěli reaktory typu, který už stojí v Jižní Koreji. Tady musí vyvinout nový reaktor a ještě tak, aby splňoval evropské bezpečnostní normy. Třeba v Evropě musí mít nové reaktory lapač taveniny, což pokud se nemýlím, Jihokorejci zatím nikde nestavěli. Projekt v Emirátech měl ještě jiné odlišnosti. Reaktory byly chlazeny přímo do moře, takže nepotřebovali chladící věže, které také něco stojí. V oblasti Perského zálivu často pracují zahraniční dělníci hlavně z Indie nebo z východní, respektive jihovýchodní Asie. Jejich mzdové požadavky jsou samozřejmě výrazně nižší, než jaká je mzdová hladina ve střední Evropě. To jsou základní odlišnosti. Pak samozřejmě uvidíme, jak se dokážou vypořádat s realizací takového projektu ve střední Evropě, protože to pro ně bude něco nového. Nebudeme si nic nalhávat, roli tady bude hrát i jazyková bariéra.

Vláda chce nakonec stavět dva bloky s opcí na další dva v Temelíně

Podle posledních informací nejspíš nebude pro ten další blok v Dukovanech dost vody pro jeho chlazení, takže tam bude muset být jiné technické řešení, než jsme doposud byli v Česku zvyklí. Nejspíš tam bude muset být použito takzvané suché chlazení, které zase znamená náklady navíc. Záleží, jak je postavena smlouva.

Energetika se teď vyvíjí takovým způsobem, který si ještě nedávno málokdo dokázal představit s ohledem například na rozvoj obnovitelných zdrojů nebo pokroky v oblasti bateriových úložišť. Za nějakých deset, patnáct let se může ukázat, že ty další dva bloky nebudou zapotřebí. Je otázka, jestli ta smlouva nebude obsahovat nějaký „storno“ poplatek, protože pro dodavatele je to rezervace jeho kapacity, takže on s tím má vícenáklady. No a ve chvíli, kdy potom zjistíme, že vlastně ty další dva reaktory potřebovat nebudeme, záleží na tom, jak to bude zasmluvněno. Jestli potom nebudeme platit například nějakou pokutu za to, že že té opce nevyužijeme.

Korejci slibují, že se na výstavbě budou ze šedesáti procent podílet české firmy. Lze to ohlídat nějakými sankcemi?

KHNP má výhodu, že plzeňský Doosan je schopen dodat turbo ústrojí. Tam je to propojení přirozené. Osobně bych netrval na konkrétních procentech subdodávek z Česka. Jde o to, jestli jestli stavíme jadernou elektrárnu, nebo hladovou zeď. Pokud stavíme jadernou elektrárnu, jde o to, aby to bylo co nejrychleji a ideálně v rámci nějakého rozpočtu. A v tom případě bych to opravdu nechal na dodavateli. Ať si on určí, se kterými firmami u nás bude spolupracovat a kde dá přednost svým ověřeným dodavatelům odjinud. Nepochybuju, že těch českých firem bude hodně, protože tu byla v této oblasti tradice.

Už se připravuje zázemí pro výstavbu bloků v Dukovanech?

Plánuje se to dlouhodobě. Už v minulosti byly naplánovány infrastrukturní stavby. Jedná se o silniční obchvaty, rozšiřování silnic, zvedání mostů tak, aby bylo možné projet s objemným transportem. Současně se má prohlubovat říční dno v místech, kde se počítá s dopravou po vodě. Musíme si uvědomit, že v Dukovanech stojí reaktory, které měly původně výkon 440 megawatt, takže jsou menší než ty, které tam mají nově stát. Bavíme se o hmotnosti přepravovaných komponent až 750 tun, to jsou opravdu rozměrné náklady a doprava těchto celků není snadná. V této souvislosti se mluvilo o investicích patnácti miliard jen do dopravní infrastruktury. Teoreticky by to mělo být přičteno k ceně reaktorů, ale není. Platí se to většinou z veřejných financí.