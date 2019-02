Štěpná reakce byla ve třetím bloku obnovena v úterý. Dnes ráno připojí operátoři v tomto bloku i druhou turbínu. V následujících dnech budou pokračovat v předepsaných kontrolách a postupně zvyšovat výkon reaktoru. Naplno by měla elektrárna vyrábět koncem týdne.

Dukovany s celkovým instalovaným výkonem 2040 megawattů pokrývají pětinu spotřeby elektřiny v Česku. V plném provozu by elektrárna měla být do poloviny května, kdy by měla začít plánovaná odstávka druhého výrobního bloku.

Výměna jedné pětiny paliva

Ve třetím bloku energetici během poslední odstávky vyměnili za čerstvé jednu pětinu paliva a velkém rozsahu prováděli montáž nových zařízení a komponent. Časově nejnáročnější byla podle firmy ČEZ instalace nových takzvaných podružných rozvaděčů a výměna ochran rozvoden, což přispělo k modernizaci systému, který chrání největší zařízení a spotřebiče v elektrárně.

"Všechny nové díly a zařízení, které byly v průběhu odstávky namontovány, bylo nutné před uvedením bloku do provozu detailně odzkoušet a otestovat," uvedl ředitel elektrárny Miloš Štěpanovský. Náročné podle něj byly i kontroly a práce související s přípravou bloku ke spuštění.

Elektrárna Dukovany je v provozu od roku 1985, vloni dodala 14,25 TWh elektřiny. Firma ČEZ teď prověřuje možnosti provozu nynějších bloků přibližně do roku 2045, zatímco dosavadní strategie počítá s jejich odstavováním okolo roku 2035. Prodloužení firma zvažuje kvůli zajištění kontinuity výroby elektřiny v této lokalitě. ČEZ sice připravuje v Dukovanech stavbu jednoho až dvou nových jaderných bloků, konečné rozhodnutí o termínech výstavby ale zatím nepadlo.