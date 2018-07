Dukovany ukončily odstávku čtvrtého bloku, elektrárna jede naplno

Spánek v zaparkovaném nepojízdném autě v centru Brna se nedávno změnil v noční můru pro čtyřiašedesátiletého muže. Brzy ráno se do jeho vozu začala dobývat trojice mladíků s tyčemi. Útočníci, kterým bylo od třinácti do patnácti let, muže zranili na hlavě. Skončil v péči lékařů.