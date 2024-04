Co je minimální důstojná mzda?

Jde o ukazatel, jak může člověk pracující na hlavní pracovní poměr (s přestávkou 8,5 hodiny denně) podle aktuálních cen vyžít tak, aby pokryl náklady na stravu a bydlení, ošacení, dopravu, zdravotní péči, vzdělání či volný čas. A zároveň aby mu něco zbylo na úspory pro případ neočekávaných okolností. „Aby to nebylo jen holé přežití,“ podotkla politoložka Kateřina Smejkalová. Experti z Platformy pro minimální důstojnou mzdu sumu vypočítali pro jednoho člověka, který pečuje o dítě nebo jinou závislou osobu.

Kolik byla loni minimální důstojná mzda?

Pro loňský rok čeští odborníci vypočítali částku na 45 573 korun hrubého, v Praze 47 718 korun. Je to o 4 661 (v Praze 4 942) korun víc než v roce 2022. „Máme za sebou výjimečné období extrémní inflace spojené s ekonomickým poklesem. Zaměstnancům, kteří mají nízké mzdy, se hranice důstojné mzdy ještě více vzdálila. Náklady totiž rostly víc než jejich nominální mzdy,“ uvedl ekonom Jan Bittner.

Růst cen se podle něj koncentroval do oblastí, které typicky více dopadají na nízkopříjmové obyvatele - bydlení a potraviny. „Pod hranici důstojné mzdy navíc meziročně propadlo 184 tisíc zaměstnanců,“ doplnil ekonom. Důstojnou minimální mzdu loni nepobíralo 67 procent zaměstnanců (z toho 57 procent mužů a 71 procent žen), v Praze 52 procent. Průměrná mzda loni byla 43 341 korun, minimální mzda pak 17 300 korun (letos 18 900 korun).

Minimální důstojná mzda 2023

Celorepublikově 45 573 Kč, v Praze 47 718 Kč.

Z toho výdaje:

Na bydlení: 14 713 Kč (v Praze 16 133 Kč)

Na potraviny: 8 194 Kč (v Praze 8 442 Kč)

Oblečení + obuv: 1 460 Kč

Doprava: 1 946 Kč

Zdraví a hygiena: 1 348 Kč

Telekomunikace: 1 446 Kč

Volný čas: 3 774 Kč

Úspory: 4 597 Kč

Zdroj: Platforma pro minimální důstojnou mzdu

Podle ekonoma Štěpána Křečka, který není členem platformy, se jedná o teoretický výpočet. „Nemá úplně oporu v ekonomické teorii, je to spíš soubor názorů autorů, jak by měl vypadat život, kolik nákladů bychom za jednotlivé položky měli vydávat. Lidé mají třeba trošku jiné preference. Pro orientaci je ale dobré, že něco takového pravidelně vzniká. Měli bychom směřovat k cíli, aby každý, kdo chodí do práce, snaží se a přispívá k rozvoji společnosti, byl ohodnocen tak, aby mohl bydlet, šatit se, dojíždět do práce, měl na kulturní či jiné volnočasové vyžití,“ komentoval.