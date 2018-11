Astronomické nájmy. Pražské Příkopy pronikly mezi 20 nejdražších ulic světa

Česká republika se poprvé dostala do první dvacítky nejdražších nákupních ulic světa. Pražská ulice Na Příkopě s nájemným 230 eur (5865 korun) za metr čtvereční měsíčně obsadila 19. příčku a polepšila si tak oproti minulému roku o tři místa. Nejdražší ulicí na světě podle cen nájemného je hongkongská Causeway Bay, které po pěti letech vystřídala newyorskou Horní pátou avenue. Vyplývá to z analýzy společnosti Cushman & Wakefield.

Mezi nejdražší lokality v České republiky patří právě ulice Na Příkopě a také Pařížská. Zatímco pražská Pařížská je cílovou destinací luxusních značek, Příkopy jsou z hlediska turismu, frekvence procházejících a umístění v rámci historické Prahy významnější ulicí. Její cílová skupina je totiž výrazně širší. Najdeme zde jak masové značky, tak i ty prémiové.

Díky dobrým výsledkům stávajících nájemců a velkému zájmu světových značek v obou nákupních třídách nájmy meziročně vzrostly. Zlepšuje se rovněž skladba obchodníků. Výše nájmu se také odvíjí od umístění jednotky v rámci ulice a velikosti výkladní plochy.

Nejatraktivnější jsou rohové jednotky či ikonické prostory a nemovitosti s ideální retailovou plochou. Za jejich pronájem může vlastník požadovat částky, které přesahují 230 eur (5865 korun) za metr čtvereční.

Pařížská letos zažila skvělý rok s přílivem řady nových značek. Své obchody tu nově otevřely Brunello Cucinelli, Hogan a Philipp Plein, Elisabetta Franchi a Furla. Maloobchod luxusu se dále rozšiřuje i do okolních ulic, například v ulici Široká nedávno otevřela značka Christian Louboutin. Nové značky zavítaly i do ulice Na Příkopě, jmenovitě Tous, Vapiano a Swarovski. Značka H&M v Myslbeku pak rozšířila a rekonstruovala své dosavadní prostory a vytvořila zde tzv. flagship prodejnu pro Českou republiku. Své dveře otevřel i nový Choco bar.

Každoroční zpráva Nejdražší nákupní ulice světa, letos vydaná již po třicáté, sleduje 446 nejvýznamnějších nákupních ulic po celém světě. Nejdražší z nich z hlediska nájemného v nemovitostech nejvyšší kategorie v celkem 65 zemích řadí na základě interních dat společnosti Cushman & Wakefield do žebříčku.

Revitalizace Václavského náměstí

„Ulici Na Příkopě už nyní vnímáme jako nejvýznamnější nákupní třidu v Česku díky její strategické poloze, dobře performujícím retailerům a frekvenci jak turistů, tak místních. Její potenciál je však zdaleka nevyčerpaný. V brzké době atraktivita celé oblasti dále vzroste v důsledku nových projektů, z nichž nejzásadnější je rekonstrukce Savarinu,“ říká Jan Kotrbáček z Cushman & Wakefield.

„Do budoucna očekáváme zlepšování maloobchodního prostředí na Václavském náměstí a v okolí ulice Národní. Nejvýznamnější bude celková revitalizace spodní části Václavského náměstí, již zmiňovaný projekt Savarin, výstavba nové multifunkční budovy Václavské náměstí 47 s významnou retailovou plochou. Maloobchod podpoří také nedávno dokončená revitalizace Národního Muzea, která je velmi zdařilá,“ dodává Kotrbáček.

Pokles v New Yorku

V důsledku výrazného poklesu cen nájemného v New Yorku se Horní 5. avenue vrátila na druhou příčku ve světovém pořadí. Hongkongská Causeway Bay se i navzdory mírnému propadu průměrných cen nájemného vyhoupla na první místo. Na třetím místě žebříčku je londýnská New Bond Street, která je zároveň nejdražší lokalitou v Evropě a kde se ceny nájemného meziročně v podstatě nezměnily. To potvrzuje, že prodejci luxusního a špičkového zboží stále považují britskou metropoli za hlavní nákupní destinaci.

Více než maloobchod

"Vyhlídky tohoto odvětví jsou stále světlé, v důsledku společenských a technických změn však přichází fáze „více než maloobchod“, což znamená, že bude třeba přizpůsobit také obchodní modely. Tradiční maloobchod sice přežije a na mnoha místech bude i prosperovat, pravděpodobně však bude tvořit menší část celkového mixu nájemců. I v těchto nejdražších lokalitách hlavních městských ulic nejspíš budeme svědky smíšeného využití – restaurace, volnočasové aktivity, fitness a služby," vysvětluje Justin Taylor z Cushman & Wakefield.

"Důsledkem je, že tradiční maloobchod se mění z hlediska velikosti, fungování a podoby. Nejvíce je to vidět ve Spojených státech a Velké Británii, kde se již projevil vliv restrukturalizace maloobchodních podniků a redukce sítí prodejen, a v některých oblastech i korekce cen nájemného směrem dolů. Stejnou měrou ovšem toto narušení tradičních forem vytváří příležitosti pro nástup nových zajímavých firem a formátů,“ dodává Taylor.

Pozn.: Ceny v tabulce jsou uváděny za čtverční stopu ročně, nikoliv za čtvereční metr měsíčně.