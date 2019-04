WATCH: A sneak preview of the Rain Vortex light show at Jewel Changi Airport https://t.co/lJpM1jis09 pic.twitter.com/f7CQHGNJym

„Singapur je turistickou destinací, ale 30 procent lidí, kteří dorazí na letiště Changi, pouze projíždí,“ vysvětluje viceprezident Changi Airport Group Ivan Heng. Singapurská vláda chce právě tyto cestující přilákat a nabídnout jim jedinečný zážitek, aby se do této asijské země vrátili. Od 11. dubna probíhají slavnostní prohlídky a světelné show pro pozvané zájemce, 17. dubna se pak areál otevře veřejnosti.

Tím však plány autorů rozhodně nekončí. V polovině letošního roku plánují otevření takzvaného Nebeského parku (Canopy Park). Jeho součástí bude zrcadlové bludiště, vysoko nad zemí zavěšené sítě sloužící k procházkám „v nebesích“ či speciální sítě, na kterých lze skákat jako na trampolíně. Děti pak jistě ocení i hřiště se skluzavkami.

WATCH: A stunning view of the Rain Vortex at Jewel Changi Airport, plus its canopy park and bouncing nets https://t.co/nE8YhIhnJh pic.twitter.com/RUaJECx0sr