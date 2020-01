Zakázka na informační systém a e-shop s elektronickými dálničními známkami uzavřená na 401 milionů korun stála křeslo ministra dopravy Vladimíra Kremlíka (za ANO). Podle odborníků i politiků je výrazně předražená, navíc nevzešla z otevřeného tendru. Její zadavatel, Státní fond dopravní infrastruktury, ji ale hájí a poukazuje na nutnost vytvořit části podléhající utajení. Podle premiéra Andreje Babiše (ANO) by se měla zrušit a vypsat znovu. Není ale mnoho času, protože elektronické známky mají fungovat od příštího roku.

"Chceme dokázat, jak absurdní je zadat zakázku za 401 milionů, když to pár schopných lidí dokáže udělat za víkend. Bude to drama!" řekl Vondráček.

Největší hráči

Výzvu k naprogramování e-shopu zveřejnil v pátek na svém profesním LinkedIn profilu. "Nikdy jsem netušil, jakou lavinu dokáže spustit výzva, která poukazuje na zbytečné investice peněz tam, kde je řešení již hotové či se dá pořídit za několikanásobně nižší částku. Výzvu si vzali za své největší hráči e-commerce. Dálniční známky již nabízí Alza.cz, Pilulka.cz a další," dodal.

Dodavatel internetových obchodů oXy Online dodávku podobného řešení bez požadavku na režim utajení odhadla na zhruba 44 milionů korun a roční provoz včetně požadované úrovně uživatelské podpory a týmu pro údržbu a očekávaný rozvoj aplikace na zhruba 23 milionů. Celkové čtyřleté náklady by tak byly asi 136 milionů korun. "Pro státní sektor je potřeba počítat s navýšením ceny za aplikaci vzhledem k výše uvedeným aspektům, konkrétní výši však vzhledem k neexistujícím podkladům není možné odhadnout," dodal spolumajitel firmy Zdeněk Michálek.

Nová zakázka

Podle ředitele společnosti Coding Bear Miroslava Fuksy je složité odhadnout, zda se dá případné nové zadání zakázky stihnout do letošního prosince. "Z pohledu termínu nemusí být největším problémem vývoj samotného systému e-shopu, ale integrace na již existující systémy, důkladné otestování výsledného celku a vyřešení veškerých legislativních a ostatních projektových náležitostí. Samotné naprogramování systému e-shopu může být ve výsledku ten jednodušší krok v celém projektu z pohledu času dodání," podotkl.

Problém je podle šéfa IDC-softwarehouse Karla Diviše v tom, že zakázka je v utajovaném režimu, a nikomu tak není známo, jaké přesně bylo zadání. "Přijde mi ale smysluplné rozdělit zakázku na informační systém o projíždějících vozidlech, který bude chránit data, a samotný e-shop. Naprogramování takového e-shopu je skutečně triviální, podstatná je ale ta utajovaná část, která bude nakládat s citlivými daty, ta budou muset být dobře chráněna," řekl ČTK.

Hackathon se uskuteční od pátku do neděle v sídle Vondráčkovy společnosti Actum v budově Visionary v pražských Holešovicích. Registrace na akci je možná na webu www.znamkamarada.cz. Organizátoři hledají hlavně vývojáře, testery a webové designéry. Akce začne v pátek v 18:00 a potrvá do neděle. Na konci by mělo být spuštění celého systému.



Společnost Actum podle výroční zprávy nabízí odborné programátorské práce. V roce 2018 zvýšila obrat o 18 procent na 271 milionů korun a zisk 17 milionů.