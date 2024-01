O aplikaci eDoklady umožňující moderní nošení průkazů je v Česku zájem. I přes počáteční problémy se již zaregistrovalo skoro čtvrt milionu uživatelů. Akceptovat elektronickou občanku začnou na jaře i policisté.

Aplikace eDoklady. Ilustrační snímek | Foto: ČTK

Už více než týden funguje v Česku aplikace eDoklady. Ta umožňuje uložit průkazy do elektronické podoby. Ke stažení je zdarma v obchodech Google Play a App Store. I přes fakt, že aplikace zatím slouží jen pro uložení občanského průkazu a elektronickou verzi uznávají jen některé úřady, je o ni zájem. Za deset dnů se zaregistrovalo přes 240 tisíc uživatelů.

Mohlo jich však být možná více, nebýt technických potíží. Ty se nakonec protáhly téměř do poloviny minulého týdne. „Je čtvrtek, 8:36 hodin. Do aplikace jsem se nemohl registrovat, ačkoliv už oznámení o technických problémech z webu (Digitální a informační agentury, která je autorem aplikace, pozn.red.) zmizelo. Za mne uspěchané, možná jen kvůli politickým bodům. Příště před spuštěním více vypilovat,“ napsal do redakce čtenář Petr Mudra.

Nebyl sám. Podobné stížnosti se na sociálních sítích doslova rojily.

Příčinou výpadků bylo přetížení identifikačního prostředku NIA (Národní Identitní Autorita) sloužícího k elektronické identifikaci uživatelů. Kvůli tomu nebylo možné se do aplikace registrovat.

Digitální a informační agentura (DIA) očekávala zhruba dvojnásobnou zátěž systémů oproti normálu. Nakonec to bylo více. „Národní Identitní Autorita byla posílena, nicméně ne na takto velkou zátěž,“ vysvětlila mluvčí Digitální a informační agentury Anna-Marie Lichtenbergová.

Posílení kapacit pomohlo

Podle agentury se ukázalo, co systém zvládne a že bude nutné se na jeho kapacity zaměřit. „Viděli jsme, co vydrží, nebo nevydrží. Z našeho pohledu nejde o to kapacitu NIA posilovat o desítky procent, ale spíše ji zdesetinásobit. Chce to prostě vzít od začátku a přestěhovat celý systém do cloudu,“ nastínila Lichtenbergová.

V současné době aplikace eDoklady funguje bez větších problémů. I přesto zůstávají kapacity posílené. „Posilujeme ji o padesát procent i kvůli přijímačkám na střední školy,“ upozornila mluvčí DIA.

Právě i kvůli možným technickým komplikacím je akceptování digitální občanky zaváděno postupně. „Historickou chybou bylo, že se novinky spouštěly hned a všude. Nyní je náběh odstupňovaný. Platí však, že aplikace je alternativa, nikoliv povinnost,“ podotkl vicepremiér pro digitalizaci Ivan Bartoš.

Elektronickou občanku již uznávají ústřední správní úřady. To znamená všechna ministerstva, ale i třeba Český statistický úřad či Český úřad zeměměřický a katastrální. Další vlna rozšíření nastane na začátku letních prázdnin. Od července se přidají třeba policie, soudy či finanční úřady. Začátkem roku 2025 pak školy, zdravotní pojišťovny či obce.

Dříve než by museli…

Harmonogram není striktně závazný. „Kdokoliv se může připojit dříve. Například Krajský úřad Vysočina bere eDoklady již týden, aktivně elektronickou občanku začali brát také v Brně (Brno-střed) či magistrát města Karviná. Policie také přislíbila, že v ulicích začnou policisté uznávat eDoklady již od dubna, termín přitom mají až od července,“ doplnila Lichtenbergová.