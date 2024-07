Od začátku července mohou Češi prokazovat svoji totožnost pomocí aplikace eDoklady v chytrém telefonu nově i policistům, na úřadech práce, u soudů či třeba na krajských úřadech. Mnozí lidé se ale právě takového nošení dokladů obávají. „Jen si všechny doklady hezky nahrajte do mobilů. Ať má zloděj hezky všechno pohromadě,“ napsal do redakce Deníku čtenář Petr Kopřiva.

Krádež? Experti: Obavy jsou zbytečné

Obavy ze zneužití a krádeže dat jsou ale podle odborníků zbytečné. „Na rozdíl od ztracené peněženky s doklady je při ztrátě telefonu potenciální zneužití údajů mnohem složitější. Data z aplikace jsou bezpečně uložena v zašifrovaném úložišti telefonu a přístup je zabezpečen PINem a biometrií. Jedná se o standardní zabezpečení, které využívají například i bankovní aplikace“ vysvětlil ředitel odboru služeb eGovernmentu v Digitální a informační agentury Ondřej Menoušek.

S tím souhlasí i další experti. Podle nich jsou mobilní telefony poměrně bezpečná zařízení a kybernetické útoky na ně nejsou až tak časté a hlavně jednoduché oproti útoku na počítače a počítačové sítě. „Myslím si, že pokud už by útočník získal kontrolu nad mobilním zařízením, spíše by oběti vybílil bankovní účet, což je nejrychlejší způsob, jak svůj zločin zpeněžit. Nebo by pro další podvody ukradl účty na sociálních sítích,“ uvedl na svém webu etický hacker Martin Haller.

Data v systémech jsou pod neustálým dohledem Národní agentury pro komunikační a informační technologie. „Aplikace jsou monitorovány čtyřiadvacet hodin denně, sedm dní v týdnu. Po půlroce, kdy se začaly eDoklady používat, jsme neřešili žádný bezpečnostní problém. Je to stejný systém jako u aplikací Čtečka a Tečka, které využívalo přes dva miliony lidí. Lidé se nemají čeho obávat. Pokud dodržují při užívání svého mobilního telefonu základní bezpečnostní pravidla, jsou jejich data lépe chráněna, než na plastové kartičce,“ dodal ředitel agentury Jan Ďoubal.

Aplikaci eDoklady, kterou je možné zdarma stáhnout z obchodů Google Play a App Store, využívá bezmála půl milionu uživatelů. Od ledna 2025 dojde navíc k další vlně rozšíření akceptování mezi úřady. „Elektronicky půjde prokázat totožnost například na poště či na obecních úřadech. U okrskových volebních komisí při volbách to ještě možné nebude,“ dodal vicepremiér pro digitalizaci Ivan Bartoš.