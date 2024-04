Češi mohou při návštěvě některých úřadů prokazovat svoji totožnost pomocí chytrého mobilního telefonu. Umožňuje to aplikace eDoklady. V případě ztráty mobilu je však obtížné elektronické doklady na dálku takzvaně odstřihnout. Mnozí totiž používají k přihlášení do Portálu občana pouze bankovní identitu propojenou s telefonním číslem. Do Portálu občana se tak bez mobilu nepřihlásí. V budoucnu má eDoklady odpojit operátor speciální infolinky.

Mobilní aplikace eDoklady | Foto: ČTK

Česko se od ledna řadí mezi země, kde je možné nosit doklady nahrané v chytrém telefonu. I když je to zatím možné jen u občanského průkazu, aplikaci eDoklady už využívá zhruba 400 tisíc lidí. K modernějšímu způsobu nošení dokladů nabádá i Digitální a informační agentura. Jako argument uvádí mimo jiné jednodušší řešení při ztrátě digitálního průkazu.

Zatímco v případě klasické občanky je nutné zajít na jakýkoliv úřad obce s rozšířenou působností či na policii a požádat o vydání nového průkazu, v případě digitální verze tomu tak není. Elektronické doklady lze jednoduše odpojit v Portálu občana. Ale úplně jednoduché a bez zádrhelů to není.

Mobil nutný

Mnoho uživatelů se do Portálu občana přihlašuje jen pomocí bankovní identity. Jiný způsob aktivovaný nemají. Při ztrátě telefonu se do systému nepřihlásí, neboť dvoufázové ověřování je vázané na mobilní číslo. „Pokud ztratím mobil, v počítači se do Portálu občana nedostanu a e-občanku nezruším, protože přes bankovní identitu to bez potvrzení v mobilu nepůjde,“ upozornil čtenář Petr Šinágl.

Chcete si nainstalovat aplikaci Portál občana? Přečtete si předtím náš článek, ať neuděláte chybu:

Aplikace Portál občana: Kde ji stáhnout, jak se přihlásit, co dělat při potížích

Jeho slova potvrzují i další. „Nenašel jsem způsob, jak se přihlásit bez mobilního telefonu. Na stránkách agentury je jen postup, jak odpojit eDoklady po přihlášení do Portálu občana. Podle mne to nelze obejít, proto aplikaci zatím nechci,“ napsal Tomáš Pokorný. Nemožnost jednoduše odstřihnout doklady je pro některé překážkou pro využívání aplikace.

Pomůže operátor

Digitální a informační agentura složitější deaktivaci dokladů připouští. Pokud uživatelé nemají aktivní jiný způsob k ověření identity, do Portálu občana se bez mobilního telefonu nepřihlásí. „Je tak nutné kontaktovat poskytovatele vašeho identifikačního prostředku, který používáte pro přihlašování přes Identitu občana (nejčastěji banka, pozn. red.), po vystavení nového ID prostředku se přihlásit do Portálu občana a zde provést odebrání aplikace,“ popsala mluvčí agentury Anna-Marie Lichtenbergová.

Agentura proto doporučuje mít k bankovní identitě aktivní třeba Mobilní klíč eGovernmentu. Jeho výhodou je možnost vytvoření zálohy identity uživatele. „Tu lze obnovit na jiném mobilním zařízení a následně provést v Portálu občana odebrání aplikace na ztraceném zařízení,“ vysvětlila Lichtenbergová. Zálohu je nutné mít uloženou mimo telefon.

Pokud mobil ztratíte nebo je vám odcizen, nikdo se k vašim datům nedostane, ujišťuje portál eDoklady:

Když s občankou v mobilu ztratíte mobil, jste v háji, straší lháři. Je to jinak

O dost jednodušší to mají lidé vyžívající datovou schránku. Po přihlášení do ní pomocí uživatelského jména a hesla se stačí prokliknout do Portálu občana a eDoklady odpojit.

V budoucnu bude deaktivace ještě snazší. „Připravujeme spuštění infolinky, která umožní blokaci eDokladu i telefonicky,“ uvedla mluvčí agentury.

Obavy ze zneužití elektronických dokladů odborníci krotí. „Pokud už by útočník získal kontrolu nad mobilním zařízením, spíše by oběti vybílil bankovní účet,“ uvedl na svých webových stránkách etický hacker Martin Haller.

Prezident ICT Unie Zdeněk Zajíček před časem podotkl, že ukrást lze i plastové kartičky. „Dají se také vyrobit velmi zdařilé napodobeniny. Naopak ochrana v digitální podobě je v mnohých případech vyšší než u fyzických podob průkazů,“ zdůraznil.