EET v papírové podobě? Stát uleví drobným podnikatelům

Volební systém do komunálu by se měl změnit. „Potřebujeme přímou volbu starostů a primátorů, protože v Praze by pravděpodobně vyhrál pan Čižinský, v Brně určitě Vokřál, v Ostravě Macura, už mohli být primátoři a vybírali by si svoje týmy,“ říká předseda vlády a hnutí ANO Andrej Babiš v rozhovoru, který vyjde v sobotním vydání Deníku.