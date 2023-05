Sdílené elektrokoloběžky mohou být podle nového manažera společnosti Bolt pro tuto oblast Petera Mesarče jedním z řešení přetížení silnic, parkovišť a také snižují emise. Zároveň upozorňuje, že jejich dalšímu přibývání brání málo rozvinutá cyklistická infrastruktura. Špatnou pověst dělají elektrickým koloběžkám neukáznění jezdci, společnost je bude trestat třeba omezením maximální rychlosti.

Peter Mesarč, Country Manager Rentals CZ & SK společnosti Bolt | Foto: se svolením společnosti Bolt

Auta stojící v kolonách, neprůjezdné ulice či přeplněná parkoviště. Takovouto zkušenost zažívá většina českých řidičů při průjezdech měst, zejména při ranních a odpoledních špičkách. Ulevit dopravě od osobních automobilů má takzvaná mikromobilita, kdy lidé při cestování na kratší vzdálenosti využijí alternativní způsob dopravy třeba v podobě elektrokoloběžek či elektrokol. Městům však pro další rozvoj chybí potřebná infrastruktura. „Navíc čeští řidiči si na cyklisty ani koloběžkáře stále nedokázali zvyknout, ve srovnání s moderními evropskými metropolemi tedy možnosti pohybu na kole či koloběžce po českých městech nejsou optimální,“ říká v rozhovoru pro Deník nový Country Manager společnosti Bolt pro mikromobilitu v Česku a na Slovensku Peter Mesarč.

Roste v České republice zájem o sdílené elektrokoloběžky?

Zájem o sdílenou mikromobilitu roste v Česku stejně, jako po celém světě. Podobně jako ostatní platformy, které na našem trhu působí, také my každý rok zaznamenáváme meziroční nárůst počtu uživatelů i jízd. Přesná čísla bohužel nezveřejňujeme, pro představu ale můžeme říci, že loni Češi na koloběžkách Bolt najeli celkem dvou a čtvrt milionu kilometrů a na našich sdílených elektrokolech 84 800 kilometrů, což odpovídá přibližně šestinásobku vzdálenosti ze Země na Měsíc.

Ve kterých městech společnost Bolt nabízí elektrokoloběžky? Kam bude letos expandovat?

V tuto chvíli, na začátku aktuální sezóny, jsou koloběžky Bolt k dispozici v sedmi českých a moravských městech. Kromě Prahy, Brna a Ostravy také v Olomouci, Pardubicích, Frýdku-Místku a Českých Budějovicích. Expanze do dalších měst České republiky nevylučuji, nicméně letošní rok se v Boltu chceme věnovat zkvalitnění služeb a edukaci našich uživatelů v oblasti bezpečnosti.

Jsou sdílené elektrokoloběžky řešením pro stále se zhoršující dopravu ve městech?

Rozhodně jsou. Každému městu nebo komunitě přinášejí nepopiratelné výhody. Představují zajímavý, ekologický, cenově dostupný a pohodlný způsob cestování na krátké vzdálenosti. Do určité míry podporují aktivní a zdravější životní styl, a rozšiřují řady cyklistů a koloběžkářů v ulicích, což ponouká města k vylepšování cykloinfrastruktury. A především mikromobilita snižuje používání automobilů na krátké vzdálenosti, a tím i emise, dopravní zácpy a nároky na parkování. Jen si představte, kdyby každý jezdec na našem či konkurenčním stroji, kterého potkáte v ulicích, místo na koloběžce seděl v autě.

Elektrokoloběžky v centru Prahy:

Zdroj: Deník/Radek Cihla

Proč by měla města uvažovat o takové službě?

Je třeba zdůraznit, že naši službu mikromobility se vždy snažíme ušít na míru pro dané město v úzké spolupráci s místní samosprávou. Službu přitom provozujeme bez jakýchkoliv dotací či finanční podpory. Mnohem raději jsme, pokud město odpovídající prostředky vynaloží ve prospěch alternativ k automobilové dopravě, například vymezením parkovacích míst pro koloběžky i kola, či na implementaci různých bezpečnostních prvků. Jen v případě menších měst tomu občas bývá tak, že je to radnice či magistrát, kdo se rozhodne “pořídit si” službu mikromobility.

Podle jakého klíče doporučujete, kolik koloběžek by mělo město v ulicích mít?

Počet nasazených strojů je průsečíkem zájmu ze strany uživatelů, struktury a topografie města, a také toho, jak si se samosprávou vymezíme podmínky fungování naší služby. S ohledem na maximalizaci přínosů mikromobility pro dané město s ním totiž provoz naší služby úzce koordinujeme. Například parkovací stání, mimo která naše koloběžky nelze odložit, pečlivě domlouváme s místní radnicí či magistrátem.

Je poté počet koloběžek ve městech definitivní?

Fungování naší služby v určitém městě neustále vyhodnocujeme, zohledňujeme měnící se přání a potřeby samosprávy i občanů, a velkou roli hraje také počasí. Neboli počet koloběžek v konkrétním městě se v průběhu roku vyvíjí. Neuplatňujeme žádnou jednoduchou rovnici ve smyslu počet obyvatel děleno x rovná se počet strojů v ulicích.

Zaostává Česko oproti jiným státům ve výstavbě potřebné infrastruktury?

Infrastruktura pro koloběžky je infrastruktura pro kola. Stejně jako kola ani koloběžky nepatří na chodník, ale do cyklopruhu, na cyklostezku či na krajnici silnice, a zpravidla se odkládají na stejných místech jako kola. V Česku je cykloinfrastruktura bohužel málo rozvinutá, se světlou výjimkou několika krajských měst, která se očividně inspirují Nizozemím, Dánskem či Rakouskem. Větší města však na tomto poli zaostávají v tisíci ohledech, hustotou cyklopruhů počínaje.

Jak moc je náročné si koloběžku půjčit? Co k tomu potřebuji?

Stačí si stáhnout a spustit aplikaci Bolt, naskenovat QR kód na koloběžce, a můžete vyrazit. Důležité je, abyste jel ohleduplně, především ne po chodníku, a koloběžku vrátil na k tomu vyhrazené parkovací stání, ostatně aplikace vám to jinde ani neumožní. Tyto a další zásady bezpečného a ohleduplného ježdění na našich koloběžkách vám naše aplikace mimochodem zobrazí před započetím vaší úplně první jízdy, a později vám je periodicky připomíná.

Kolik za jízdu zaplatím a jak se platí?

Ceny se město od města mírně liší, odemčení stroje je ovšem vždy zdarma. Konečná částka se sama odečte z platební karty, kterou máte uloženou v aplikaci.

Koloběžky Bolt v PrazeZdroj: Deník/Radek Cihla

Budete muset zvyšovat cenu, jelikož od příštího cenu bude podle nařízení EU povinné mít sjednané povinné ručení pro stroje s konstrukční rychlostí více 25 kilometrů v hodině?

Naše stroje jsou již pojištěné a tudíž nepředpokládáme zvyšování ceny v souvislosti s tímto nařízením. Navíc koloběžky Bolt nepřesahují rychlost 25 kilometrů.

Co vlastně na toto rozhodnutí říkáte a je podle vás správné, že elektrokola mají výjimku?

Bez komentáře.

Kritici elektrokoloběžek často poukazují na to, že si je půjčují i mladiství a bez povinné přilby.

Koloběžky Bolt si v Česku nelze půjčit před dovršením 18. roku věku. Pokud tedy na zelené koloběžce potkáte mladistvé, znamená to, že jim stroj odemkl starší kamarád nebo rodiče. Takové chování je v rozporu s podmínkami používání našich koloběžek, a uživatele od něj důrazně odrazujeme. Mezi další bezpečnostní prvky naší aplikace patří systém rozpoznávání jízdy ve dvou lidech, který jsme zavedli jako první provozovatel prostředků mikromobility. Naše stroje dokážou rozpoznat, že koloběžka zrychluje jinak, tedy pomaleji, než by vzhledem k váze uživatele měla, což je relativně spolehlivý indikátor jízdy ve více lidech.

Další výtky směřují na bezohlednost uživatelů. Četl jsem, že společnost Bolt připravuje novinku v aplikaci, která bude takovéto řidiče trestat. Kdy bude v České republice nasazena?

Je to tak, za vámi zmíněné i další prohřešky bude uživatel po každých pěti jízdách bodován, a pokud spadne mezi dvě procenta nejproblematičtějších uživatelů v daném městě, obdrží v aplikaci varování a vzdělávací materiály zaměřené na bezpečné ježdění. Pokud během následujících pěti jízd své chování nezlepší, bude uživateli na dalších pět jízd omezena rychlost na 15 kilometrů v hodině. A když ani to nepomůže, může být v aplikaci zablokován.

Dá se říci, že vývoj aplikace umožňující potrestání nezodpovědného řidiče je reakcí i právě na častou kritiku odpůrců této dopravy?

Nedá. Účelem tohoto systému je neustále zvyšování míry bezpečnosti provozu naší aplikace, což je obecně naše hlavní priorita. Bodování uživatelů je tak dočasným vyvrcholením této snahy, a slévá se v něm celá řada již existujících bezpečnostních prvků, od nutnosti stroj ohleduplně zaparkovat po prevenci jízdy smykem.