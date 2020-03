Podle hlavního ekonoma České spořitelny Davida Navrátila může být přidělování úvěrů podnikatelům prostřednictvím Českomoravské záruční a rozvojové banky příliš těžkopádné. Doporučuje proto využít ostatní banky, které své klienty dobře znají. Pomoc má přijít ihned, a detaily lze řešit až za pochodu.

Hlavní ekonom České spořitelny David Navrátil. | Foto: ČTK/Deml Ondřej

Co v nynější situaci firmy potřebují ze všeho nejvíce?

Všechny vlády včetně té české si uvědomují, že musí dostat peníze do ekonomiky co nejrychleji, dodat tak likviditu firmám i domácnostem. Otázkou je distribuce těch peněz, a jak budou distribuované. Důležité je, aby se podniky nedostaly do druhotné platební neschopnosti, nezačaly krachovat a neztratily schopnost se restartovat, až přijde zmírnění dosavadních opatření. Klíčová je proto rychlost, aby vláda přešla od slibů k činům a se peníze začaly uvolňovat už v následujících dnech, ne až v dalších týdnech a už vůbec ne měsících, to už by bylo pozdě.