Jak zamýšlené sjednocení snížených sazeb DPH hodnotíte? Myslím si, že z hlediska transparentnosti je to víceméně v pořádku. Pokud by se mezi stávající sazbou 10 a 15 procent podařilo najít nějaký průnik v podobě sazby 13 nebo 14 procent, tak by to bylo daleko snazší i z důvodů daňové agendy a správy daní. Na druhou stranu je průměrná snížená sazba v Evropské unii nějakých 10 nebo 11 procent, takže s těmi 13 nebo 14 procenty bychom byli opravdu nad unijním průměrem. Nejsem si jist, jestli je to úplně sociálně vstřícné .

Vláda chce jednu nižší sazbu DPH. Zlevnilo by jídlo, zdražilo třeba točené pivo

Věříte tomu, že jde vládě skutečně jen o zjednodušení systému DPH?

Úplně si nemyslím, že ten přínos spočívá pouze ve ztransparentnění zdanění. Myslím si, že není úplně náhodou, že se toto téma otvírá v momentě, kdy se mají konsolidovat veřejné finance. DPH je suverénně nejvýznamnější daňový příjem, který má nejen Česká republika, ale jakákoliv země Evropské unie. Jinými slovy i relativně malý posun v sazbách znamená velmi výrazný přínos nebo naopak úbytek daňového výběru. Mám pocit, že to je součástí té hry: konsolidovat veřejné finance.

Které položky by podle vás měly být do budoucna ve snížené sazbě DPH?

Chápal bych, kdyby tato snaha znamenala podporu žádoucího chování a současně restrikci nežádoucího spotřebitelského chování. Dokážu si představit, že v té snížené sazbě budou v podstatě všechny položky, které nějakým způsobem přispějí k zelené energetické transformaci: tepelná čerpadla, solární panely, prostě všechny věci, které jsou spojeny s „čistou“ energií.

Co by naopak mělo být zdaněno více?

Na druhou stranu by ve vyšší sazbě mohla být fosilní paliva a věci, které s nimi jsou spojené. A také ty spojené s nezdravým životním stylem: tučná jídla, sladké nápoje, které vyvolávají potřebu následného léčení. Myslím si ale, že pouhé sloučení těch dvou sazeb samo o sobě bez toho, že se detailně prozkoumají položky spotřebitelského koše, kterých se to týká, je v tomto ohledu málo. Když už se do tak citlivého tématu začíná „vrtat“, tak by výsledek měl být daleko důslednější, než pouze změnit daňové sazby.