Vidíte na vládních reformních plánech alespoň něco dobrého?

Já bych ani o reformě nemluvil. To by bylo až v případě, kdyby se ukázalo, že to do systému vážně přináší něco nového. Źe budeme chodit o pár měsíců nebo let později do důchodu, není reforma, to je jen parametrická změna.

Jako reformu bych chápal, kdybychom třeba zavedli nějaký účet, kde by se sledovaly všechny sociální výdaje. To znamená nejenom důchod, ale i jaké čerpáte další dávky, k tomu se dá přidat zdravotní karta, aby se přesně vědělo, kolik za vás utratili ve zdravotnictví, a co jste neutratili, to by vám bylo vráceno. To by byla reforma.

Deník přináší odpovědi na nejdůležitější aktuální otázky spojené s tématem penzí:

Důchody od ledna 2024: O kolik se zvýší penze, změny u spoření, co důchodový věk

Nic pozitivního tedy změny nepřinášejí?

Kromě miliardy drobných posunů, které systém vůbec nemění, je tam jedna novinka, která se v zásadě dá chválit, a sice dlouhodobý investiční produkt (DIP). I na tom by ale šlo leccos zlepšit.

Čekal bych, že si sám řeknu, jaká bude moje investice, třeba když si budu investovat do nájemního bytu a až půjdu do důchodu, tak se mi započte, že jsem do něj celou dobu investoval a pronajímal ho. Nicméně se ukázalo, že se počítá jenom s vybranými produkty, které budou schválené.

Co je na tom špatně?

Rozhoduje o tom nějaký úředník, i když já chci třeba investovat jinak. Myslel jsem si, že DIP dá všem svobodu, jak budou investovat, ale i z toho jsem nakonec zklamaný. Nakonec se ukazuje, že nás to zase tlačí do nějakých fondů. A fondy tady už dneska přece máme. Já si takhle důchodovou reformu nepředstavuji. Jinými slovy - očekávám, že důchodovou reformu bude muset vyřešit až příští vláda.