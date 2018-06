Ekonomická olympiáda: Studenti mají přehled o světovém dění, v teorii však tápou

V České národní bance ve čtvrtek proběhne finále Ekonomické olympiády, kterou pro střední školy už druhým rokem zaštiťuje Institut ekonomického vzdělávání (INEV). Z úvodních kol je zřejmé, že čeští studenti mají povědomí o mezinárodní ekonomii nebo hospodářské politice, zaostávají však v dějinách ekonomického myšlení, metodologii, mikro či makroekonomii.

Soutěž, do které letos vstoupilo 235 středních škol a celkem 10 tisíc studentů, vyvrcholí v České národní bance v Praze finálovým bojem 53 nejúspěšnějších. Z těch se následně vykrystalizuje desítka vyvolených a z té posléze vzejde absolutní vítěz. Ten si odnese právo na stáž v Belgii, konkrétně pak v pivovarnické společnosti AB InBev.

Z výsledků vyplývá, že gymnázia dopadla překvapivě lépe než obchodní akademie a nejčastěji své odpovědi vkládali studenti čtvrtých ročníků. Je tak logicky zřejmé, že čím starší školák je, tím větší přehled i zájem o dění v ekonomii vykazuje.



S jakým cílem vůbec Ekonomická olympiáda vznikla? „Chybí nám – s cílem připravit nastupující generaci na budoucnost – aktivní podpora vzdělávání v teoretických základech ekonomie a v oblastech jako mikroekonomie a finanční gramotnost,” říká Martina Bacíková, zakladatelka a ředitelka Institutu.

Dosavadní výsledky druhého ročníku jejím slovům dávají za pravdu, vždyť ukázaly úspěšnost jen 43,4 procent. Studenti přitom vykazují víc než padesátiprocentní úspěšnost v mezinárodní ekonomii, hospodářské politice a EU, o něco méně (48,8 procent) vědí o metodologii a dějinách ekonomického myšlení.



Co to znamená v praxi? Středoškoláci rozumějí pojmům depreciace a devalvace, vědí, jaké příčiny zkoumá ekonomie či jaká je definice HDP, na druhou stranu ale netuší, že peníze nejsou kryté či jak funguje koncept obětované příležitosti, nemají přehled o aktuálním dění z české ekonomiky nebo o českém státním rozpočtu. Dá se také říct, že studenti užívají své reflexe a vědí, co by se mohlo stát, netuší ale, co se stalo v minulosti.

Slabších výsledků dosáhli také v makroekonomii a mikroekonomii (38,2 a 35,1 procent). Především otázka mikroekonomie představuje určité potíže. Budou-li totiž studenti chtít v budoucnosti podnikat, může se stát, že narazí na elementární neznalost širších souvislostí. Institut to přirovnává k jazyku – pokud člověk nemá základy, nemůže zkrátka postoupit dále.

Teorie je dobrá, pokud je praktická

Co se týče srovnání se slovenskými vrstevníky, kterých se zúčastnily zhruba čtyři tisíce, velký rozdíl ve znalostech tvoří euro. Slováci jsou o něco zdatnější ve finanční gramotnosti, na druhou stranu pouze 17,7 procent z nich – oproti 81,6 procentům Čechů – vědělo, že existuje národní banka. Je to údajně dáno i tím, že Slováci mají euro a netvoří tak aktivně měnovou politiku, načež studenti na toto téma neupínají pozornost.

K výsledku olympiády se vyjádřil i Pavel Potužák, předseda správní rady INEV a vyučující na VŠE. „Je třeba si uvědomit, že průměr zhruba 43 procent úplně neodpovídá úspěšnosti. V testu je pět odpovědí a body se za nesprávnost neodečítají, i při náhodném klikání tak nějaké získáte.



Jako přednášející na vysoké škole bych chtěl navíc vypíchnout jednu věc. Vysokoškolské kurzy ekonomie jsou zhruba tam, kde začínají kurzy fyziky na střední škole. Jinými slovy vysoké školy předpokládají, že středoškolský student nezná z ekonomie nic, je zde fázový posun a začíná se znovu. My doufáme, že tohle změníme,“ uvádí Potužák.

Olympiádu podpořila i ČNB. „Jedná se o projekt, který v Evropě nemá obdoby. Spolupracujeme už ale se Slovenskem, jednáme s Maďarskem či Izraelem. Podle našeho přesvědčení má olympiáda světový potenciál. Ekonomie a obecně finance jsou podceňovanými oblastmi vzdělávání, přitom jsou však praktické a použitelné v každodenním životě. Existuje fráze – každá teorie je dobrá, pokud je dostatečně praktická,“ potvrzuje Mojmír Hampl, viceguvernér ČNB a člen správní rady INEV.

Projekt má do budoucna podpořit zlepšení ekonomické gramotnosti obyvatelstva. „Většina událostí v našem životě má ekonomický podtext a když lidé nemají žádný základ, jsou odkázáni na překlad informací do jazyka, kterému rozumějí. Říkáme tomu efekt angličtiny. Je vždycky lepší, když textu rozumíte sami a nepotřebujete překládat. Chceme to tak i u ekonomické gramotnosti, aby každý byl schopen rozumně interpretovat veškeré děje sám,“ dodává Hampl.

Studenti mají chuť odpovídat

Zmíněný obor nicméně studenty často odrazuje, a to i proto, že obsahuje matematiku. „Ekonomie je společenská věda, proto bych sám doporučoval matematiky co nejméně. Spíše je třeba odpovědí na otázky – k čemu mi to bude, na co to mohu využít v praktickém životě a podobně. Ekonomie se přece týká nás všech, zaměřil bych se proto na oblasti, které jsou užitečné a člověka naučí, jak zacházet s penězi,“ přemítá Potužák.

Jak ale studenty, kterým na střední škole ekonomie často nic neříká, vůbec zaujmout? „Chceme se zaměřovat na kvantitu, aby do styku s ekonomií přišel každý a aby bylo první setkání příjemné. V testu olympiády jsou zajímavé otázky, které jsou i zábavné, jsou položeny tak, aby studenty oslovily. Třeba i jedince, kteří jsou v prvním ročníku, chceme, aby se pak rozhodli si o tématu něco přečíst, popřípadě se zeptali svého učitele,“ vypráví Martina Bacíková.



Upoutají rovněž atraktivní ceny, mimo jiné stáž v Belgii či stipendium na letní škole v USA. „Kromě toho jsou samotné otázky koncipovány tak, abyste jako student střední školy měl chuť na ně odpovídat, jak už bylo zmíněno. Při podobných olympiádách ji totiž většinou nemáte. Tady odpověď buď víte, anebo si to myslíte. Řeknete si ano, to jsem už někde slyšel. V tom je podle mě to kouzlo,“ myslí si Mojmír Hampl.

Olympiáda navíc není jedinou akcí Institutu, která má rozšířit ekonomické povědomí. „Byli jsme první institucí, jež podpořila knihu ekonoma Michala Skořepy o ekonomickém vzdělávání pro všechny, kteří nejsou na vysoké škole, mimo to jsme pořádali i řadu seminářů pro učitele středních škol. Máme třeba i speciální webovou aplikaci Peníze na útěku, již by člověk mohl potřebovat ke správě svých financí v běžném životě,“ dodává Pavel Potužák.