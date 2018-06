Ekonomická olympiáda: Vítězem je podruhé za sebou student gymnázia v Bílovci

Do čtvrtečního finále Ekonomické olympiády v České národní bance postoupilo z krajských kol téměř 50 studentů. Absolutním vítězem se stal již podruhé za sebou Jakub Groman z Gymnázia Mikuláše Koperníka v Bílovci.

Celkově se druhého ročníku projektu, jehož cílem je vyhledávat nejnadějnější budoucí ekonomy, zúčastnilo napříč republikou přes 10 tisíc studentů z 235 škol.

Cenu – sto tisíc korun v rozdrcených bankovkách – převzal vítěz Jakub Groman dnes v reprezentativních prostorách České národní banky, která soutěž pořádanou neziskovou organizací Institut ekonomického vzdělávání (INEV) zaštiťuje.



“INEV dělá přesně to, co naše školství potřebuje – vychytává slabá místa v českém vzdělávání a soustředí se na ně. A jsou to hodně palčivá slabá místa,“ uvedl po převzetí ocenění Groman, student čtvrtého ročníku Gymnázia Mikuláše Koperníka v Bílovci, který zvítězil i v loňském premiérovém ročníku.

Jako letošní cenu získal i účast na letní škole Liberálního institutu. Na druhém místě skončil Michal Pitr, student septimy gymnázia Nový PORG v Praze. Jako třetí se umístil Pavel Králík ze třetího ročníku Obchodní akademie v Brně.



Finále Ekonomické olympiády v Praze, do něhož postoupilo z krajských kol téměř 50 studentů, mělo písemnou a ústní část. Po vyhodnocení písemného testu postoupilo 10 studentů s nejvyšším počtem bodů k ústní zkoušce, kde finalisté čelili otázkám porotců. Mezi nimiž byli Pavel Potužák, předseda správní rady INEV a přednášející na Vysoké škole ekonomické, a Mojmír Hampl, člen správní rady INEV a viceguvernér ČNB.

V písemné i ústní části byl kladen důraz na schopnost studentů samostatně ekonomicky uvažovat a vyvodit závěry na základě znalosti ekonomických pojmů a principů.

Ekonomickou olympiádu pořádá a odborně garantuje Institut ekonomického vzdělávání z.ú. (INEV) po záštitou České národní banky. Správní rada institutu se skládá z ekonomů z České národní banky a Vysoké školy ekonomické. Olympiáda má k dispozici vysoce kvalifikované odborníky (autory úloh, lektory, konzultanty a organizační pracovníky) převážně z řad pedagogů, vědeckých pracovníků, odborníků z praxe a vysokoškolských studentů.