Ekonomické modely je třeba opravit, vyzvala světové vůdce šéfka MMF

Světoví vůdci by se měli snažit o nápravu globálních obchodních systémů namísto toho, aby se je pokoušeli roztrhat, řekla ve středu šéfka Mezinárodního měnového fondu (MMF) Christine Lagardeová. Současně kritizovala nacionalistické politiky, kteří prosazují zavádění cel a protekcionismus. Informovala o tom agentura AFP.

Její kritika přichází k době, kdy plnou silou zuří obchodní válka mezi Čínou a Spojenými státy, která ohrožuje hospodářský růst na celém světě. Experti MMF varují před „novými zranitelnými místy“ v globálním systému.

„Musíme společně pracovat na odhalení a vyřešení současných obchodních sporů,“ řekla Lagardeová na výročním setkání MMF a Světové banky na Bali, kterého se účastní přibližně 32 tisíc členů globální finanční elity. „Musíme se připojit k tomu, abychom opravili současný obchodní systém, ne ho zničili,“ dodala.

Tématem, které se jako červená nit vine všemi diskuzemi, je přitom protekcionistická obchodní politika amerického prezidenta Donalda Trumpa „America First“, která staví na první místo domácí zájmy.

Trump uvalil tarify nebo jimi vyhrožuje na zboží z ekonomik po celém světě. Nejedná se přitom pouze o Čínu, ale i o tradiční spojence jako je Evropská unie.

Na obchodní válku doplatí všichni

Šéf Světové obchodní organizace (WTO) Roberto Azevedo varoval, že „úplná komerční válka“ by mohla snížit celosvětový obchod o téměř 18 procent a srazila by i celosvětové HDP. „USA a Čína by značně utrpěly,“ dodal Azevedo.

Poslední zpráva o světové finanční stabilitě, kterou ve středu vydal Mezinárodní měnový fond, uvádí, že by mohlo dojít k ohrožení celosvětového hospodářského růstu, pokud se budou rozvíjející trhy nadále zhoršovat, nebo se bude zvyšovat napětí v globálním obchodě.

„Objevily se nové zranitelnosti a odolnost globálního finančního systému musí být ještě testována,“ píše se ve zprávě. Více tarifů a jejich protiopatření by mohlo vést k širšímu zpřísnění finančních podmínek s negativními důsledky pro světovou ekonomiku a finanční stabilitu, varoval fond.