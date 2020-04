Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) chce chystané zrušení daně z nabytí nemovitosti spojit se zrušením možnosti daňových odpočtů z úroků u hypoték. Má to na rozdíl od opozice za spravedlivé. Návrh chce nejprve projednat v koalici s ČSSD a pak předložit vládě. Netrvá na tom, aby byl návrh projednán v nynějším stavu legislativní nouze kvůli epidemii koronaviru. Ministryně to dnes řekla poslancům.

Ministryně financí Alena Schillerová | Foto: Deník / Martin Divíšek

"Nikdy jsem neřekla, že to dám ve stavu legislativní nouze, ale já neočekávám tady jakýkoli problém, maximálně kvůli těm hypotékám," uvedla Schillerová. "Nějaká primární spravedlnost musí být, takže já to svazuji s tímto," dodala. Zrušení odpočtů by se podle ní týkalo nových smluv a bylo by spravedlivé vůči těm, kteří peníze na nemovitost získají jinak než hypotečním úvěrem.