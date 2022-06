„Situace na trhu nahrává dalšímu vzestupu cen paliv na čerpacích stanicích, i když intenzita růstu by měla slábnout. Zatím to vypadá, že překročení průměrné 50korunové úrovně by se řidiči v průběhu léta mohli vyhnout. Geopolitické faktory však stále mohou zamíchat kartami natolik, že je potřeba být stále připraven i na výrazné narušení trhu a volatilitu cen,“ uvedl analytik XTB Jiří Tyleček. Hlavním faktorem zdražování jsou drahá paliva na evropských trzích, dodal.