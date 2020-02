Kolem 19:00 SEČ vykazovala cena zlata podle údajů agentury Bloomberg nárůst o 0,4 procenta na téměř 1618 USD za troyskou unci (31,1 gramu). Během dne vystoupila až na 1623,73 USD (zhruba 37 750 korun). Hranici 1620 USD podle agentury Reuters překonala poprvé od února 2013.

Mezinárodní měnový fond (MMF) ve středu uvedl, že epidemie již podkopala hospodářský růst v Číně a šíření koronaviru do dalších zemí by mohlo zmařit předpokládané oživení světové ekonomiky v letošním roce. Šéfka MMF Kristalina Georgievová epidemii koronaviru označila za nejpalčivější nejistotu, které světová ekonomika v současnosti čelí.

Obchodník Michael Matousek ze společnosti U.S. Global Investors dnes upozornil, že cenu zlata tlačí vzhůru kromě epidemie koronaviru také další faktory, například mimořádně nízké úrokové sazby. "Dokud se koronavirus bude objevovat v titulcích zpráv, budou se ceny zlata bez problémů držet na nynějších úrovních. Pokud se situace zhorší, mohou ceny zamířit ještě výše," uvedl jeden z analytiků firmy SP Angel.

Ropu zdražují obavy

Severomořská ropa Brent si kolem 17:45 SEČ připisovala zhruba jedno procento na 59,73 dolaru za barel. Americká lehká ropa West Texas Intermediate (WTI) ve stejnou dobu vykazovala nárůst o 1,7 procenta na 54,20 dolaru za barel.

Čínská centrální banka (PBOC) poprvé po třech měsících snížila základní úrokovou sazbu, aby podpořila domácí ekonomiku zasaženou epidemií koronaviru. Země dnes také ohlásila významný pokles počtu nakažených novým koronavirem; za poslední den se nakazilo jen 394 osob, což je nejméně od 23. ledna. Nemoci COVID-19 způsobené novým koronavirem za středu podlehlo dalších 114 lidí, celkový počet obětí v pevninské Číně se tím vyšplhal na 2118.

"Trh podpořil stále rostoucí optimismus ohledně brzkého nárůstu čínské ekonomické aktivity a vyhlídky na vývozní omezení ze strany Venezuely," uvedla analytická společnost JBC Energy.

Další snížení dodávek z jihoamerické země by mohly vyvolat americké sankce uvalené na obchodní divizi ropného gigantu Rosněfť za to, že ruská státní společnost pomáhala Venezuele obcházet sankce na export její ropy. Žádné známky zlepšení zároveň nevykazuje konflikt v Libyi, který vedl k blokádě jejích přístavů a ropných polí.

Ještě většímu růstu cen brání dnes publikovaný údaj o amerických ropných zásobách. Ty se podle amerického ropného institutu API v týdnu do 14. února zvýšily o 4,16 milionu barelů. To je výrazně více, než očekávali analytici, kteří odhadovali nárůst pouze o 2,5 milionu barelů.

Aerolinkám hrozí ztráty

Epidemie nového typu koronaviru by letos mohla způsobit první pokles globální poptávky po osobní letecké přepravě od roku 2003, kdy se svět potýkal s epidemií nemoci SARS. Letecké společnosti by tak letos mohly přijít o tržby v hodnotě 29,3 miliardy dolarů (zhruba 680 miliard korun). Uvedlo to dnes Mezinárodní sdružení pro leteckou dopravu (IATA).

Sdružení nyní předpokládá, že globální poptávka po osobní letecké přepravě v letošním roce klesne o 0,6 procenta. Ještě v prosinci přitom předpovídalo nárůst o 4,1 procenta.

"Nacházíme se v obtížném období pro globální leteckou dopravu," uvedl šéf sdružení Alexandre de Juniac. "Odhadujeme, že virus sníží globální dopravu o 4,7 procenta. Mohl by tak smazat růst, který jsme dříve předpokládali, a způsobit první celkový pokles poptávky od krize SARS v roce 2003," dodal.

V samotném asijsko-pacifickém regionu by aerolinky kvůli koronaviru měly přijít o tržby z osobní přepravy v hodnotě 27,8 miliardy dolarů (646 miliard korun). Poptávka po osobní přepravě v tomto regionu by měla klesnout o 8,2 procenta namísto dříve předpokládaného nárůstu o 4,8 procenta, uvedlo sdružení.

Podle sdružení je zatím příliš brzy na odhady, jak ušlé příjmy zasáhnou globální ziskovost leteckých přepravců. Francouzsko-nizozemský letecký přepravce Air France-KLM dnes nicméně varoval, že problémy kolem epidemie koronaviru by mohly v období od února do dubna snížit jeho zisky o 150 až 200 milionů eur (až pět miliard korun). Australská letecká společnost Qantas odhadla, že epidemie její letošní zisky sníží o 100 až 150 milionů australských dolarů (až 2,3 miliardy korun).