Ruský prezident Vladimir Putin ve čtvrtek podepsal dekret, podle kterého odběratelé z takzvaných "nikoli přátelských zemí" musí za ruský plyn platit v rublech, jinak jim hrozí zastavení dodávek. Podle dekretu mají zahraniční kupci peníze na rubly směňovat pomocí účtů v ruské bance. Západní představitelé tuto variantu odmítají.

Na seznamu "nikoli přátelských zemí" Moskva v současnosti uvádí více než čtyři desítky států, které uplatňují protiruské sankce: mimo jiné všechny země Evropské unie, Ukrajinu, USA, Kanadu, Británii, Švýcarsko, Jižní Koreu a Japonsko.

Za rubly i další zboží

Platební model prosazovaný Kremlem označil Peskov za prototyp plateb v rublech. "Nepochybuji o tom, že se to v budoucnu rozšíří na další skupiny zboží," dodal. Evropské společnosti si podle něj budou moci rychle otevřít rublové účty.

"Nechceme svým zákazníkům komplikovat život. Rusko bylo vždy spolehlivým dodavatelem (…) Vše proto bude rychlé, jasné, srozumitelné," poznamenal kremelský mluvčí. "Jsou to nová pravidla a je třeba je dodržovat. I když, opakuji, pro evropské firmy se de facto nic nezmění. Bude to jiný systém de iure," prohlásil.

Dodávky plynu realizované po 1. dubnu mají být zaplaceny "někdy koncem měsíce nebo na začátku příštího měsíce, tedy v květnu“. "Proto uvidíme, ještě je čas," odpověděl Peskov na otázku, co se stane, pokud si západní firmy odmítnou účty v rublech otevřít. "Bylo by to v rozporu s dekretem podepsaným ruským prezidentem Putinem," upozornil.

Rusko v pátek dodávky plynu do Evropy nezastaví, oznámil mluvčí Kremlu Peskov

Rozhodnutí Západu zmrazit 300 miliard dolarů (6,6 bilionu Kč) z rezerv ruské centrální banky označil Peskov za "krádež", která urychlí odklon od závislosti na americkém dolaru a euru jako světových rezervních měnách.

Kreml si podle něj přeje nový systém, který by nahradil finanční architekturu vytvořenou západními mocnostmi v roce 1944 na měnové a finanční konferenci v americkém městě Bretton Woods. "Je zřejmé, i když je to v současné době vzdálená perspektiva, že dospějeme k nějakému novému systému - odlišnému od brettonwoodského systému," řekl.

Rusko dlouhodobě usiluje o snížení závislosti na americké měně, ačkoli jeho hlavní vývozní artikly - ropa, plyn a kovy - jsou na světových trzích oceňovány v dolarech. V celosvětovém měřítku je dolar zdaleka nejvíce obchodovanou měnou, následuje euro, japonský jen a britská libra, připomíná agentura Reuters.