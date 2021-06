Odbory a zaměstnavatelé kritizují první návrh rozpočtu na příští rok. Plánovaný schodek 390 miliard korun označili za nepřijatelný. Vyzývají k jeho snížení. Po dnešním jednání tripartity to řekli předák Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) Josef Středula, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy Jan Rafaj a šéf Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů Jan Wiesner.

Předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula | Foto: ČTK

Podle prvního návrhu by měl stát příští rok hospodařit s příjmy téměř 1,49 bilionu korun a výdaji 1,88 bilionu, tedy s deficitem 390 miliard. Počítá se se zvýšením všech důchodů po valorizaci ještě o dalších 300 korun za zhruba 10,6 miliardy, s přidáním peněz školství kvůli vyššímu počtu žáků či s investicemi 187,5 miliardy. Platy ve veřejném sektoru by se nejspíš zvedat neměly. V roce 2023 by se měl schodek dostat na 370 miliard a v roce 2024 pak na 343 miliard. Také ekonomové a opoziční politici to kritizují, podle nich je potřeba veřejné finance konsolidovat.