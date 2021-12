"Končící rok není v pravém slova smyslu rokem restartu. Výsledky letošního roku ovlivnil především tvrdý lockdown v roce 2020. Ekonomika tak stále funguje pod svým potenciálem a teprve v průběhu roku 2022 budeme mít šanci na zvrat,“ uvedl Dlouhý. Růst HDP podle něj bude táhnout zejména spotřeba domácností vlivem rostoucích reálných mezd a také kvůli odložené spotřebě domácností z loňského a letošního roku.

Mzdy porostou

Míra inflace by měla vrcholit v prvním čtvrtletí, kdy by podle průměrů renomovaných institucí měla přesáhnout sedm procent, uvedl Dlouhý. Poté by se podle něj její vývoj měl stabilizovat. Růst nominálních mezd odhadl na sedm procent. Růst reálného HDP komora v letošním roce zhoršila kvůli různým otřesům od léta o 0,7 až 0,8 bodu na 2,7 procenta, doplnil ředitel odboru analýz komory Ladislav Minčič.

Mzdy reálně stoupnou zejména kvůli tomu, že firmy trpí nedostatkem zaměstnanců, řekl Dlouhý. Nominální mzdy meziročně vzrostou nejčastěji o 2000 až 3000 Kč. Průměrná hrubá měsíční mzda tak příští rok přesáhne 40 tisíc korun, dodal.

I v příštím roce stejně jako letos budou nejvyšší mzdy vypláceny na kvalifikovaných pozicích v rostoucích odvětvích, jako nemovitosti, informační a komunikační činnosti, peněžnictví a pojišťovnictví. Vzhledem k vysoké základně bude v těchto oblastech i absolutně nejvyšší meziroční nárůst mezd. V procentuálním vyjádření nejvýrazněji porostou mzdy v nemovitostech, v maloobchodě a velkoobchodě, ale i v ubytování a pohostinství.

Investice jsou nejisté

Vedle spotřeby domácností potáhnou příští rok růst ekonomiky investice. "Zaznamenáváme snížení investičního apetitu i u velkých hráčů na trhu. Růst fixních investic je tak nejistý. Předpokladem růstu je, aby vláda investory povzbudila zpětným prodloužením a rozšířením daňových pobídek při pořízení nového majetku. Jinak hrozí, že v důsledku růstu cen energií a produkčních cen bude tvorba hrubého fixního kapitálu výrazně pomalejší, nebo bude dokonce stagnovat,“ varoval Dlouhý.

V posledních týdnech zveřejnily odhad růstu české ekonomiky i další instituce. ČNB letos počítá s růstem o 1,9 procenta a příští rok o 3,5 procenta. Ministerstvo financí očekává letos 2,5procentní růst a příští rok růst o 4,1 procenta. Česká bankovní asociace letos čeká na základě odhadů ekonomů českých bank růst hrubého domácího produktu o 2,6 procenta a příští rok o 3,9 procenta.