Stát by mohl odpustit firmám až osm miliard Kč na poplatcích za obnovitelné zdroje, podobně jako u domácností. Důvodem je skokové zdražování elektřiny. Bude o tom s nimi dál jednat. Po jednání tripartity to uvedl vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO).

Karel Havlíček a Andrej Babiš | Foto: ČTK

Vláda by se dnes odpoledne měla zabývat návrhem na odpuštění poplatků za obnovitelné zdroje domácnostem se spotřebou do tří megawatthodin, což představuje rovněž zhruba osm miliard korun ročně. Naopak domácnosti s vyšší spotřebou by poplatek v celkovém objemu čtyři miliardy Kč dál platily. Kabinet se rovněž bude zabývat možnosti snížit DPH za energie z 21 procent na nulu.