„Nejpozději počátkem roku 2020 lze čekat průměrné zdražení o pět až šest procent. To však bude jen přechodným zmírněním cenového nárůstu. Do roku 2025 je totiž třeba počítat v průměru se zhruba desetiprocentním každoročním zdražením elektřiny,“ říká Lukáš Kovanda, hlavní ekonom CZECH FUND.

Důvod je zřejmý. Rostou ceny emisních povolenek, které si musejí kupovat energetické společnosti jako „odpustky“ za to, že vyrábějí elektřinu z „nečistých“ zdrojů. A těch je v Evropě i v Česku stále dost (v ČR vyrábíme 45 procent elektřiny z uhlí). „Emisní povolenky jsou nyní na rekordních hodnotách okolo 29 eur za MWh, přitom před několika lety se prodávaly za 5 eur. To cenu energií zvyšuje, a proto se na celém trhu v posledním zhruba roce postupně zdražuje,“ říká mluvčí ČEZ Ladislav Kříž. Zda největší společnost přistoupí ke zdražení a kdy, ale nechce komentovat. „Ceníky jsme upravovali a upravujeme u různých sazeb průběžně,“ konstatuje.

Vhodná doba pro fixaci

Velkoobchodní ceny elektřiny na burzách se od roku 2016 vyšplhaly na více než dvojnásobek. Aktuálně je to kolem 51 eur za MWh. „Situaci sledujeme a analyzujeme, zdražování zatím není na pořadu dne, ale do budoucna ho vzhledem k negativnímu vývoji na energetických burzách nemůžeme vyloučit,“ říká mluvčí E.on Martina Slavíková. Podle ní je teď ale vhodná doba na fixaci cen na delší období.

Co by přechodně mohlo cenu elektřiny udržet na uzdě, je paradoxně obchodní a celní válka, která nyní probíhá mezi USA a Čínou. Nejistota na trzích například tlačí dolů ceny ropy. V každém případě poslední zdražování vyprovokovalo zákazníky k velkým přesunům. Dodavatele elektřiny loni změnilo 570 tisíc Čechů. Odborníci varují, že to nahrává tzv. šmejdům a je nutné nabídky opatrně sledovat.