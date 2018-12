Elektřinu ze slunce schovávají v Řeži do vodíku

/FOTOGALERIE/ Otevřením první dobíječky pro elektromobily zcela nového typu se v pondělí pochlubila technicko-inženýrská společnost ÚJV v Řeži. Unikátní je tím, že je „vodíková“, vysvětlila za ÚJV Alena Rosáková. S upozorněním, že tohle je to pravé pro ekologicky naladěné elektromobilisty.

„Dobíječka je prostřednictvím lokální distribuční sítě společnosti ÚJV Řež, u jejíhož areálu se nachází, propojená s vodíkovým hospodářstvím. Střešní fotovoltaické panely vyrábějí elektřinu a její přebytky se skladují ve vodíku jako v baterii,“ objasnila podrobnosti.

Složité? Tak ještě jednou. Elektřina nepochází z vodíku, ale ze slunce. Vyrábějí ji solární panely umístěné na střeše jedné z budov. Energii, která se nespotřebuje, elektrolyzér přeměňuje na vodík, ve kterém zůstane „uschována“. „Jakmile se zatáhne nebo setmí, palivový článek může přeměnit vodík ze zásobníku zpět na elektrický proud,“ konstatovala Rosáková.

Generální ředitel ÚJV Daniel Jiřička připomněl, že vodíkovým technologiím v energetice i v dopravě se společnost věnuje dlouhodobě. A má to být i vidět přímo v Řeži, kde dobíjecí stanice s elektřinou nezůstane osamocena. „Do dvou let chceme zprovoznit i vodíkovou čerpačku pro malé dopravní prostředky,“ poznamenal. „Vodíku věští velkou budoucnost i Evropská unie – a my chceme nejen být u toho, ale zůstat v tomto oboru v České republice lídrem,“ konstatoval.

Prozatím je ovšem k mání pouze zařízení pro dobíjení elektromobilů. Podle předpokladů by mělo sloužit především zaměstnancům dojíždějícím do areálu a dodavatelům, pro něž doba nabíjení od jedné do tří hodin nebude představovat problém. Starostka obce Husinec-Řež Veronika Kristová se těší, že nová dobíjecí stanice může podpořit elektromobily – jež chválí jako „čisté a tiché“ – na úkor běžných aut. „Chceme, aby se u nás žilo dobře, a k tomu e-mobilita rozhodně přispěje,“ míní.

Prozatím je v celé republice registrováno přes dva tisíce elektromobilů – očekává se však výrazný nárůst jejich počtu. Už v příštích letech by mělo jít o tisíce nových vozů ročně.

Vodík může zabrat, když dochází šťáva

V rámci programu k pondělnímu otevření dobíjecí stanice v Řeži byla k vidění také užitková vozidla, jaká se by se v budoucnu měla dokázat pohybovat po městech zcela bez emisí. A netrpět bolestí, která je v současnosti elektromobilům vytýkána nejčastěji: malou výdrží. V experimentálním rozvážkovém automobilu HyVan a komunálním vozidle El-zebra využitelném třeba pro svoz odpadu nebo čištění ulic se totiž zkouší zařízení na zvýšení dojezdu na bázi palivových článků s využitím kapalného vodíku, které doplní jejich „klasický“ elektropohon.