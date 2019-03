Na druhou stranu ale kabinet podle premiéra Andreje Babiše (ANO) nehodlá poskytovat dotace na nákup elektromobilů soukromým osobám. A to navzdory tomu, že o jednoznačné prospěšnosti podpůrných opatření pro koncové zákazníky hovořili při veřejné části setkání odborníci na elektromobilitu například z norského Osla nebo amerického Bostonu.

„Není to potřeba, navíc by to stejně pouze zaplatili daňoví poplatníci. Ale třeba se to v budoucnosti může změnit,“ doplnil smířlivěji.

PŘES MILIARDU NA DOBÍJENÍ

V současnosti jsou podle něho dostačující formy podpory, které stát dává na pořízení elektromobilů obcím nebo podnikatelům, a do budování dobíjecí infrastruktury. Na vybudování sítě dobíjecích stanic je nyní vyčleněno 1,2 miliardy z evropských peněz a další stamiliony dává vláda na pobídky obcím a podnikatelům.

Přestože k vylepšování dobíjecí infrastruktury nyní skutečně dochází, podle prezidenta Sdružení automobilového průmyslu Bohdana Wojnara to není dostatečné. „Máme spočítáno, a jsou to spíše velmi konzervativní odhady, že v roce 2025 bude u nás chybět na tři tisíce dobíjecích stanic a v roce 2030 třicet tisíc,“ uvedl.

Právě dostatečná infrastruktura pro dobíjení je podle něho nezbytnou podmínkou rozvoje elektromobility. Na každých deset elektromobilů by totiž měla existovat jedna veřejná dobíjecí stanice.

Ještě Sobotkova vláda přijala 25 bodů Akčního plánu o budoucnosti automobilového průmyslu v ČR, které se týkají elektromobility, digitalizace, autonomního řízení a výzkumu, vývoje a vzdělávání. K těmto bodům se přihlásil i současný kabinet.

JEN ČTYŘI BODY

Potíž je v tom, že jen čtyři z těchto bodů jsou nyní podle odborníků ze Sdružení automobilového průmyslu stoprocentně splněny. Konkrétně se rozhodlo o zavedení speciálních registračních značek pro elektromobily, existuje zmíněná podpora nákupu vozů s alternativním pohonem pro obce a rovněž jsou elektromobily osvobozeny od správního poplatku při registraci do provozu. Čtvrtým splněným bodem je usnadnění výstavby páteřní sítě dobíjecích stanic na pozemcích ve vlastnictví státu.

Naopak vůbec se zatím nepokročilo třeba v možnosti zrychlených odpisů pro vlastníky elektromobilů a jen velmi málo se udělalo například pro podporu zřizování domácích dobíjecích stanic.

Nyní je podle Wojnara nutné dobudovat síť vysokorychlostního internetu podél dopravních cest a vytvořit podmínky pro testování autonomních aut.