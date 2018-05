Elektromobily nejsou bez dotací konkurenceschopné, tvrdí studie

Trh baterií čeká velká budoucnost. Ale musí buď výrazně zlevnit, nebo přijít s revoluční technologií. Každopádně uspějí jen nejsilnější hráči. To jsou hlavní závěry studie, kterou zveřejnila globální poradenská společnost Arthur D. Little.

Bateriím patří budoucnost. Pokud ale jejich vývoj neustrne na limitech technologie či nákladů na výrobu. Dosud nicméně platí, že pořízení elektromobilu je rozumnou volbou jen tam, kde je ve hře nějaká státní dotace. Tvrdí to alespoň poradenská firma Arthur D. Little ve své nejnovější studii.

V dnešní době jsou baterie klíčovou součástí elektronických zařízení, elektromobilů a akumulačních systémů. Trh s nimi roste o více než čtyři procenta ročně, takže v roce 2025 by měly být ve hře až dva biliony korun. To přirozeně přitahuje velké mezinárodní firmy typu Tesla, Panasonic, CATL, Daimler či Total. V následujících letech proto chtějí do baterií investovat téměř 300 miliard korun.

„Studie o budoucnosti bateriových systémů akumulace řeší otázku, jaké společnosti se stanou světovými lídry tohoto dynamicky se rozvíjejícího odvětví,“ uvedl Tomáš Skuček z pražské kanceláře Arthur D. Little. Podle něj bude zajímavé sledovat, zda se mezi vedoucí světové společnosti prosadí i subjekty s českým kapitálem. „Prozatím však oznámené projekty, jakým je například He3da, mezi špičky oboru bohužel nepatří,“ dodal Skuček.

Studie předpokládá tři scénáře technologického vývoje baterií. Lithium-iontová technologie naráží na své technické limity a není schopna plně podporovat další technologický rozvoj. V současnosti se tak nejperspektivněji jeví lithium-iontová technologie nové generace, která by při zachování stávající hmotnosti měla přinést více kapacity a levnější výrobu.

Třetí scénář, který očekává vznik úplně nového technologického řešení, je s ohledem na fyzikálněchemické parametry lithium-iontových baterií nejméně pravděpodobný. Možnou výjimkou jsou vodíkové články a velké domácí akumulační systémy, kde váha není omezujícím faktorem.

S velkou příležitostí přicházejí ale i rizika. Sázka na špatnou technologii může vést k výrazným ztrátám a u menších společností až k jejich bankrotu. Větší firmy, které nezvítězí, ale ani nezaniknou, budou moci získat pouze omezenou pozici v hodnototvorném řetězci.

Autoři studie tvrdí, že pro dosažení konkurenceschopnosti je nutné zásadně zvýšit kapacitu baterií nebo snížit výrobní náklady. Vypočítali, že elektrická vozidla bez státních dotací budou konkurenceschopná, pouze pokud cena baterií klesne pod sto dolarů (2200 korun) za kilowatthodinu. Dnes se přitom cena pohybuje v rozmezí od 190 do 250 dolarů. Cena akumulačních systémů tak musí klesnout minimálně o polovinu, jinak zůstanou finančně zajímavějším řešením konkurenční technologie.