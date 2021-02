Třítisícový Ždírec nad Doubravou na Havlíčkobrodsku loni přišel o pobočku České spořitelny, podobně jako řada dalších menších měst a obcí. Vedení radnice se předtím snažilo šéfy největší tuzemské banky přesvědčit, aby její kancelář přímo v radniční budově zůstala, byli však neoblomní.

„Pro lidi mladší a střední generaces tím nebyl problém, ale ti starší měli obvykle účty právě u spořitelny a byli zvyklí si všechno zařídit na pobočce,“ popsal Deníku starosta Ždírce Bohumír Nikl.

Obyvatelům města dál slouží dva bankomaty, tím je výčet bankovních služeb zatím úplný. Ještě pro letošek mají podle starosty navíc přislíben alespoň spořitelní vkladomat.

Hotovost mimo hru

Česká spořitelna loni uzavřela desítky poboček. Lidé totiž podle bankéřů mají stále větší zájem o elektronické bankovnictví, což epidemie koronaviru jen urychlila. „Využívání digitálního bankovnictví vzrostlo meziročně více nežo čtvrtinu a počet klientů, kteří preferují bezhotovostní platby, přesáhl 90 procent,“ řekl Deníku mluvčí České spořitelny Filip Hrubý.

Obdobný trend se týká bankovního sektoru obecně. Loni do konce září banky podle statistiky ČNB zrušily bezmála dvě stovky svých poboček, tedy asi desetinu jejich celkového počtu v celé České republice. V bankovnictví přitom pracovalo přes 40 tisíc lidí, do konce září tak počet pracovníků v oboru klesl o dvě procenta.

„Počty poboček budou dál klesat, protože klienti je prostě nebudou potřebovat,“ řekl Deníku Vladimír Staňura, poradce České bankovní asociace (ČBA). Většina lidí už podle něj má chytrý mobil,s nímž může se svým účtem zacházet. „Velká většina klientů to hodnotí velmi pozitivně. Ušetří jim to čas a je to pro ně pohodlnější,“ vysvětlil. Podle loňského průzkumu ČBA používá elektronické bankovnictví 97 procent Čechů, kteří mají přístup k internetu.

Své pobočky postupně rušíi další banky. „Obchodní místa uzavíráme tam, kde je zájem klientů o návštěvy zcela minimální,“ potvrdila pro Deník mluvčí Raiffeisenbank Petra Kopecká.

Poradenská centra

Desítky jich loni zrušila také třeba Komerční banka. „Pobočky budou do budoucna sloužit především jako odborná poradenská centra se zaměřením na řešení životních situací našich klientů, například financování bydlení, spotřebitelské financování, spoření a investice nebo pojištění,“ uvedl mluvčí banky Michal Teubner.

ČSOB loni zrušila 13 poboček. Její mobilní bankovnictví využívá o třetinu lidí více než před rokem, počet transakcí on-line vzrostl o 42 procent. „Lidé využívají častěji služeb call centra. Naše pobočková síť zůstává k dispozici pro poradenství ve složitějších záležitostech,“ uvedla mluvčí ČSOB Michaela Průchová.

Podle statistik České národní banky měly domácnosti na konci roku 2020 na účtech přes 2822 miliard korun. Sdružení pro platební karty uvedlo, že loni z bankomatů lidé vybrali přes 735 miliard korun. Bylo to o 86 miliard korun méně než v předchozím roce.

„Objem vybíraných částek z bankomatu výrazně poklesl, tahounem bylye-shopy, kde byl meziroční nárůst v obratu i počtu transakcí 60 procent,“ řekl Deníku výkonný ředitel Sdružení pro bankovní karty Roman Kotlán. „Nůžky mezi nimi se rozevírají stále více,“ dodal.