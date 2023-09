Už jen za peníze. Musk chce zpoplatnit přístup k sociální síti X všem uživatelům

ČTK

Miliardář Elon Musk naznačil, že hodlá zpoplatnit všem uživatelům přístup k sociální síti X, dříve známé jako Twitter. Je to podle něho jediná možnost, jak se zbavit takzvaných botů a rovněž falešných účtů na této síti. Majitel Twitteru to podle BBC uvedl v rozhovoru s izraelským premiérem Benjaminem Netanjahuem. Není ale jasné, zda to z Muskovy strany nebyla jen poznámka na okraj, anebo zda šlo o signál, že takový plán je v přípravě.

Americký miliardář Elon Musk | Foto: ČTK